Пираты – воры! 8 фронтов борьбы с пиратством на рынке платного телевидения

Однако, если не бороться с «мелкими воришками», рынок платного телевидения никогда не достигнет объема своих западных соседей. В конце концов, это и вопрос справедливости. Если цивилизованные провайдеры платят авторские отчисления за ретранслируемый контент, то они оказываются в неравных конкурентных условиях. «Этого не должно быть», – уверен коммерческий директор StarLight Digital Николай Фаенгольд. – Поэтому с 2017 года мы выделили отдельное направление – Центр мониторинга контента. Это позволило в последние два года значительно продвинуться в препятствовании нелегальным ретрансляциям, несмотря на сложности первопроходцев. Мы первые внедрили новый подход к пирату: рассматривать его как бизнес. И разрабатываем алгоритмы по каждому его бизнес-процессу: организация работы, дистрибуция контента, маркетинг контента и, наконец, его монетизация». Николай Фаенгольд подчеркнул, что на всех этих направлениях StarLight Digital поддерживают коллеги по «Чистому небу» и немаловажным является участие провайдеров в этом движении: «Мы надеемся, что текущие и будущие активности приведут к значительному снижению пиратства как бизнеса, как явления».

Усиление борьбы с пиратами – открытое требование к правообладателям от провайдеров услуги платного ТВ. Максим Смелянец, директор YouTV/«Платформа ТВ»: «Если правообладатели не будут защищать свой контент от пиратов, то наше партнерство с ними будет неравным. Ведь ценность контента на рынке станет резко снижаться. Без активной борьбы с пиратами практически невозможно самостоятельно вести полноценный бизнес, растить базу абонентов и тем более увеличивать стоимость контента».

Провайдеры обращаются с просьбами усилить борьбу с пиратством постоянно, подтверждает исполнительный директор и директор направления платного телевидения группы «1+1 медиа» Ярослав Пахольчук, уточняя, что одни провайдеры приходят с конструктивными предложениями, другие – с практичными меркантильными интересами, чтобы что-то себе выторговать на фоне несовершенства этих процессов. «Но меня радует одно – сегодня однозначно эта проблема привлекает к себе очень много внимания, и есть значительный прогресс и успехи в этом противостоянии добра и зла».