Петля времени и гусь в студии: что известно о проекте «Цієї миті рік потому»

31 августа в 20:00 на телеканале СТБ стартует новый для украинского телерынка проект «Цієї миті рік потому». До последнего времени о проекте не было известно практически ничего. На СТБ лишь намекали, что шоу поможет участникам программы за год реализовать свои самые сокровенные желания. В преддверии премьеры «Телекритика» решила собрать всю информацию о новом проекте и узнать, что приготовил телеканал СТБ к новому телесезону.
«Возможно ли в 63 года оседлать байк? Или священнику стать диджеем? А реально обычному подростку освоить сложнейшие фокусы? Или простой девушке наконец повстречать свою самую большую любовь?» – в анонсе нового проекта телеканал СТБ уверяет зрителей, что на самом деле у каждого из нас есть одна сокровенная мечта, которая порой выглядит нереализуемо. Но стоит только захотеть и все может стать реальностью.
«Цієї миті рік потому» – это адаптация нового, но уже зарекомендовавшего себя британского формата This Time Next Year, в котором герои шоу приходят в студию к ведущей, чтобы рассказать о самой сокровенной цели в жизни. Ведущая помогает герою разобраться, почему его желание до сих пор не реализовано, после чего берет с него обещание в течение года воплотить свою цель в реальность и снова прийти в студию. У героя есть 365 дней, в течение которых команда проекта будет неустанно фиксировать все его успехи и неудачи на пути к цели.
Ведущей украинской версии шоу станет эксперт проекта «Все буде добре» Даша Трегубова.
К слову, без традиционного креатива телеканал СТБ не обошелся. Стало известно, что самому старшему участнику шоу – 84 года, а самому младшему – 2 года. Помимо этого, героем программы «Цієї миті рік потому» станет гусь.
Хорошо это или плохо, можно будет понять после премьеры проекта. Кстати, помимо Украины формат This Time Next Year был также продан на 14 территорий. Сегодня адаптированные версии также готовят в Австралии, Дании, Германии, Испании, США, Бельгии, Швеции, Ирландии, Нидерландах и Финляндии.