Петля времени и гусь в студии: что известно о проекте «Цієї миті рік потому»

К слову, без традиционного креатива телеканал СТБ не обошелся. Стало известно, что самому старшему участнику шоу – 84 года, а самому младшему – 2 года. Помимо этого, героем программы «Цієї миті рік потому» станет гусь.

Хорошо это или плохо, можно будет понять после премьеры проекта. Кстати, помимо Украины формат This Time Next Year был также продан на 14 территорий. Сегодня адаптированные версии также готовят в Австралии, Дании, Германии, Испании, США, Бельгии, Швеции, Ирландии, Нидерландах и Финляндии.