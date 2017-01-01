Первый, пошел: SpaceX выбрала туриста для полета на Луну

«SpaceX подписала контракт с первым в мире пассажиром, который облетит Луну на борту нашей ракеты Big Falcon (BFR) — важный шаг на пути к обеспечению доступа для обычных людей, которые мечтают путешествовать в космосе», - сказано в твите.

Счастливчик, имя которого объявят в понедельник, первым окажется на орбите Луне как турист. Тогда же расскажут, почему именно этому человеку представится такая грандиозная возможность.

Напомним, в апреле SpaceX заявила, что билет на BFR (Big Falcon Rocket) обойдется туристу в несколько тысяч долларов. По словам представителей компании, эта цена не будет превышать стоимость билета в бизнес-класс для трансатлантических авиаперелетов.

Впервые об организации коммерческих полетов вокруг Луны на BFR компания Маска заговорила еще в 2017 году.

Фото: Pixay