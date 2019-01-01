Первый пошел: Bauer Media закрывает австралийский Cosmopolitan

Как известно, печатные СМИ сейчас находятся на грани выживания. Это касается даже таких легендарных журналов, как Cosmo. Так, накануне глава Bauer Media ANZ Пол Дайкзел опубликовал заявление о закрытии издания в Австралии к началу 2019 года.

«Сегодня Bauer Media объявляет о закрытии Cosmopolitan в Австралии. Декабрьский номер журнала будет последним. Это было очень нелегкое решение, но коммерческие перспективы журнала в Австралии не кажутся нам устойчивыми», – написал он.

Австралийский Cosmo, который существовал 45 лет, теперь не будет представлен ни в печатной, ни в цифровой версии.

Напомним, месяц назад в Австралии из продажи пропало печатное приложение журнала Cosmopolitan под названием Brides, стоимость экземпляра которого составляла $14,99. Тогда говорилось, что приложение станет входить в состав основного журнала.

Фото: B&T