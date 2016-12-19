«Первый канал» Казахстана показал фейковое интервью Познера со своей ведущей

Казахский телеканал «Первый канал «Евразия» показал несуществующий выпуск программы «Познер», в которой журналист Владимир Познер берет интервью у известных гостей. Программу показали в субботу, 17 декабря, сообщает Meduza.

Героем фейкового выпуска стала шеф-редактор информационного вещания «Первого канала» Казахстана Аймира Шаукентаева. Авторы сюжета взяли реальные вопросы, которые задавал Познер в одном из интервью, и добавили к ним кадры с ответами Шаукентаевой. Ролик длился около минуты.

Фейковое интервью анонсировал ведущий «Первой программы» Руслан Смыков: "А сейчас важное сообщение — сенсационное сообщение. Ведущая программы «Аналитика» <…> Аймира Шаукентаева впервые ответила на вопросы. И кому ответила? Сразу какому человеку? Владимиру Владимировичу…".

Сам Владимир Познер сообщил казахскому изданию Kazday, что ролик - "абсолютный фейк от начала до конца" и "отражает уровень достоверности информации на «Первом канале» Казахстана.

19 декабря канал удалил со своего сайта и YouTube фейковый сюжет. Однако копия материала сохранилась в кэше Google.

Отметим, это уже не первый раз, когда телеканал показывает фейк. В мае Смыков и Шаукентаева показали зрителям другой фейковый сюжет: ролик, который якобы разоблачал организаторов несанкционированных митингов против поправок Земельного кодекса. Они подавали видео как сенсацию, хотя на деле это были бессмысленные кадры с «ногами, руками и долларами».

Фото: 1tv.ru