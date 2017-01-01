Первые цифры по прокату «DZIDZIO Перший раз»

На прошлой неделе, 25 октября, состоялся премьерный показ нового фильма студии DZIDZIOFILM. По данным сайта «Бюллетень кинопрокатчика», заработок фильма за первые четыре дня составил 8 226 602 грн ($291 517).

Напомним, по сюжету фильма, герой Дзидзьо, которого сыграл фронтмен одноименной группы Михаил Хома, всю жизнь скрывает секрет, который становится для мужчины настоящей проблемой. Но однажды парню все же придется оказаться в непривычной интимной ситуации в первый раз.

Тем не менее «горяченького» от ленты ожидать точно не стоит. Как рассказал «Телекритике» сам Михаил Хома, фильм будет интересен детской аудитории.

«Кто такой Дзидзьо – это по сути большой ребенок, который застрял в 13-летнем возрасте, с тех пор как мама уехала в Португалию. И вот мама ищет ему подругу, и у него в первый раз появляется девушка. Как раз детям будет очень интересно, это детская тематика. Но в нашем прокатном свидетельстве написано о зрительской аудитории 12+», – отметил артист.

Напомним, предыдущая комедия под названием «Dzidzio Контрабас» (производства «Солар медиа»), которая вышла в прокат 1 сентября 2017 года, заработала за первый уик-энд 7,7 млн грн.

Фото: пресс-служба DZIDZIOFILM