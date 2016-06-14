Первые спутники SpaceX для раздачи интернета по всему миру отправятся на орбиту в 2019 году

Американский производитель космической техники SpaceX, основанный Илоном Маском, планирует запустить первые тестовые спутники для раздачи интернета уже в конце этого года, еще несколько экспериментальных аппаратов отправятся на орбиту в начале 2018-го. И если все пройдет удачно, то уже в 2019 году компания начнет выводить коммерческие спутники.

Как сообщает ITC.ua, об этом рассказала вице-президент SpaceX по государственным делам Патриция Купер во время выступления на слушаниях в Сенате, посвященных вопросам развития в США инфраструктуры широкополосного доступа в интернет.

Компания планирует запустить 4425 спутника с передатчиками Ka- и Ku-диапазонов на низкую околоземную орбиту в 83 орбитальных плоскостях в диапазоне высот от 1110 до 1325 км. Каждый аппарат будет работать от пяти до семи лет, после чего сойдет с орбиты и сгорит в атмосфере.Запускать спутники будут небольшими группами вплоть до 2024 года.

По словам Купер, вся группировка в сборе должна покрыть сетью широкополосного доступа обширную территорию, позволив передавать огромные объемы данных на скоростях, характерных для проводных оптоволоконных сетей. При этом компания обещает, что система будет экономически эффективной.

Вдобавок к этим 4425 спутникам в будущем SpaceX собирается вывести на низкую околоземную орбиту еще 7518 спутников на высотах от 335 до 346 км. Такой «промежуточный слой» спутников будет использоваться для расширения канала и увеличения скорости при работе в густонаселенных районах, а также для уменьшения задержки сигнала вплоть до 25 миллисекунд, что сопоставимо с показателями проводного интернета.

Напомним, по данным Международного союза электросвязи (ITU), 53%, или 3,9 млрд жителей Земли до сих пор не пользуется интернетом. В развитых странах мира доля пользователей интернета составляет 81% от всего населения, в развивающихся странах - 40%, в наименее развитых - 15%.

Фото: Flickr.com / JD Lasica