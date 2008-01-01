Pay TV vs Free TV. Как телегруппы строят рынок Pay TV и почему 2019-й будет переломным

Узнать позицию двух других телегрупп на конференции не удалось – представителей группы «Интер» и «Медиа Группы Украина» на форуме не было. Тем временем в кулуарах мероприятия шли разговоры, что скорее всего телегруппы из пула в 23 телеканала оставят в открытом виде свои флагманские каналы («1+1», «Украина», ICTV и «Интер»), на которых есть новости, закодировав только тематические развлекательные телеканалы. В частности, собеседники «Телекритики» сообщают, что так считают в группе «Интер» – у холдинга нет намерений кодировать сигнал «Интера».

Кодирование на пользу двум платным провайдерам спутникового телевидения – Viasat (входит в группу «1+1 медиа») и Xtra TV (входит в «Медиа Группу Украина»). Заниженных цен на пакеты у Viasat по сравнению с кабельными провайдерами не будет – компания планирует провести акции до кодирования, уверяет Пахольчук. «До момента кодирования у провайдеров спутникового телевидения будет продукт ценой 19–29 гривен. Мы еще считаем, какой должна быть подъемная цена, но понимаем, что барьер входа должен быть минимальным. Но после кодирования цена будет около 70 гривен».

На цену дистрибуции телеканалов в следующем году кодирование спутника не повлияет. Телегруппы дадут провайдерам время сначала набрать абонентские базы. «У нас одна цена для всех провайдеров, кроме ОТТ – это 3 гривны в месяц с абонента, – говорит Николай Фаенгольд. – Эта цена действительна до 31 декабря. Для тех, кто подпишет соглашение после 1 января, цена составит 4,5 гривны. Цена для ОТТ у нас остается на уровне 6 гривен с абонента в месяц. Отдельно продаем кетч-ап и тайм-шифт – 1 гривна с абонента. Мы не будем пересматривать цены после кодировки спутника – это цены на весь год. Надеемся, что кодировка принесет пользу провайдерам. Все провайдеры нам на переговорах говорили последние два года, мол, выключите аналог, закодируйте спутник. Когда выключили аналог, все говорят, что нет прироста абонентов. Надеюсь, после кодировки спутника нам не скажут – зачем мы это сделали. Мы идем на этот шаг. Это страшно рискованный шаг. Мы не будем говорить, как это плохо, а будем думать, как жить в этих условиях».

Ярослав Пахольчук дополняет: «Три гривны с абонента в месяц за каналы группы «1+1 медиа» будут весь 2019-й для провайдеров, которые подпишут соглашение до 31 декабря. После 1 января цена будет выше - 5-6 гривен с абонента в месяц. Цена не будет пересматриваться после кодирования в 2019-м. До конца года мы понимаем, что провайдеры будут себе пополнять абонентскую базу, это будет компенсация для того, чтобы они заполучили этих абонентов. Рынок должен переформатироваться в 2019 году. По моей личной оценке, до 2 млн абонентов с открытого спутника перейдет в платные сегменты. Это тот основной драйвер роста абонентской базы”.

Выводы о росте базы были сделаны на основании прошлогоднего исследования: «Мы в ноябре прошлого года получили результаты первого исследования, в котором говорилось, каким будет распределение семей после отключение аналога и кодирования спутника, – продолжает Пахольчук. – За кардшаринг сегодня платит около 800 тысяч абонентов спутникового телевидения. У них уже есть привычка платить за контент. Результаты этого исследования показали, что 2-2,5 млн перейдут на платный сегмент: 800 тыс. – 1 млн уйдет в DTH, остальные 1,5 млн – в «кабель» и ОТТ. До двух миллионов перейдет на "Зеонбуд"». Спутниковые тюнеры с кодировкой Verimatrix поступят в первой декаде декабря по $35 в свободной продаже. Здесь важно успеть наполнить рынок до 1 млн тюнеров, их производство обойдется в $20–30 млн, считает Пахольчук. Четыре телегруппы, вместе с импортерами Strong и «Ромсат», проплатили только первую партию в количестве 100 тысяч единиц.

Пахольчук обещает, что на Новый год не будет отключений украинских телеканалов в кабельных сетях. «2018-й стал переломным, ключевым, потому что я впервые ощутил диалог между провайдерами и правообладателями. Не все было гладко в этом году, но на сегодняшний день мы подписали контракты с 80–85% провайдеров на следующий год. Наш сейлз-хаус не имеет сегодня даже такого результата. Так что телезрители могут быть спокойны – наши каналы будут с ними в новогоднюю ночь в их пакетах. Наш лейтмотив: цена за абонента должна расти. Я прекрасно понимаю всю экономическую ситуацию в Украине, но мы также понимает предпочтение зрителей – они привыкли смотреть качественное», – уверяет исполнительный директор «1+1 медиа».

Также был озвучен рост стоимости ТВ-услуги для абонента. В следующем году минимальная месячная оплата должна быть не ниже 70 гривен для киевских провайдеров и 50 гривен для регионов.