Павел Дуров объяснил, почему Telegram должен стать менее привлекательным для террористов

Ранее, как сообщает издание «Лента.ру», обновленная политика Telegram пришлась по вкусу российским властям. Так, руководитель Роскомнадзора Александр Жаров ошибочно посчитал, что действия компании Дурова – это первый шаг навстречу требованиям российского законодательства.

Напомним, в апреле Роскомнадзор принял решение заблокировать Telegram в РФ. Причиной стал отказ создателей сервиса от предоставления Федеральной службе безопасности России информации, необходимой для декодирования всех принимаемых, передаваемых, доставляемых и (или) обрабатываемых в мессенджере электронных сообщений.