ТЕЛЕКРИТИКА

Павел Дуров объяснил, почему Telegram должен стать менее привлекательным для террористов

Бизнес

Согласно новой политике конфиденциальности Telegram, сервис оставляет за собой право передавать в соответствующие службы IP-адреса и номера телефонов террористов по решению суда. Такая мера, по мнению Дурова, заставит пользователей хорошенько подумать, прежде чем распространять террористическую пропаганду в мессенджере. Тем не менее России это не касается.


Владелец Telegram Павел Дуров заявил, что изменения в политике конфиденциальности не отменят блокировку мессенджера в России. Также Дуров отметил в посте на своем канале, что «обращение сотрудников спецслужб из России в Telegram рассматривать не будут» и его компания продолжит «сопротивление».

Ранее, как сообщает издание «Лента.ру», обновленная политика Telegram пришлась по вкусу российским властям. Так, руководитель Роскомнадзора Александр Жаров ошибочно посчитал, что действия компании Дурова – это первый шаг навстречу требованиям российского законодательства.

Напомним, в апреле Роскомнадзор принял решение заблокировать Telegram в РФ. Причиной стал отказ создателей сервиса от предоставления Федеральной службе безопасности России информации, необходимой для декодирования всех принимаемых, передаваемых, доставляемых и (или) обрабатываемых в мессенджере электронных сообщений.

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