Павел Дуров объяснил, почему Telegram должен стать менее привлекательным для террористов

Согласно новой политике конфиденциальности Telegram, сервис оставляет за собой право передавать в соответствующие службы IP-адреса и номера телефонов террористов по решению суда. Такая мера, по мнению Дурова, заставит пользователей хорошенько подумать, прежде чем распространять террористическую пропаганду в мессенджере. Тем не менее России это не касается.
Ранее, как сообщает издание «Лента.ру», обновленная политика Telegram пришлась по вкусу российским властям. Так, руководитель Роскомнадзора Александр Жаров ошибочно посчитал, что действия компании Дурова – это первый шаг навстречу требованиям российского законодательства.
Напомним, в апреле Роскомнадзор принял решение заблокировать Telegram в РФ. Причиной стал отказ создателей сервиса от предоставления Федеральной службе безопасности России информации, необходимой для декодирования всех принимаемых, передаваемых, доставляемых и (или) обрабатываемых в мессенджере электронных сообщений.