ТЕЛЕКРИТИКА

Павел Дуров назвал запретные для Telegram темы

Бизнес

Создатель Telegram Павел Дуров рассказал в своем Telegram-канале Durov's Channe о том, что допустимо и недопустимо писать в мессенджере в соответствии с принципами компании.

Так, в Telegram можно критиковать власть: устраивать политические дебаты или осуждать действия правительства не запрещено. Однако когда критика переходит к призывам к насилию и терроризму администрация мессенджера блокирует каналы, в которых это звучит.

По словам Дурова, в октябре было заблокировано 8,5 тыс. каналов, связанных с терроризмом.

Кроме того, он подчеркнул, Telegram никогда не поддавался на давление властей и не занимался цензурой. "Свобода слова – одна из тех ценностей, которые мы защищаем уже 11 лет, сначала в России, теперь по всему миру", – пишет Дуров.

Напомним, в начале октбяря Telegram опубликовал масштабное обновление (Telegram 4.4), предусматривающее, в том числе, поддержку украинского языка.

Фото: Flickr.com / TechCrunch

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