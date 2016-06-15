Парфенов возвращается на ТВ с проектом «Намедни в караоке»

Российский журналист и телеведущий Леонид Парфенов вернется на телевидение в качестве ведущего нового проекта «Намедни в караоке» на телеканале RTVi (до 2002 года — «НТВ-Интернешнл»; преемник старого НТВ и ТВ-6), сообщает РБК.

Новый проект совместит в себе два формата — информационно-аналитический «Намедни» и развлекательный «Старые песни о главном». "Это микс двух проектов Леонида Геннадьевича, а именно «Намедни: наша эра», где он анализирует и описывает советскую историю по годам, и проекта «Старые песни о главном», который он придумал еще в 1990-е, начав тем самым до сих пор не прекращающуюся волну песенной ностальгии по Советскому Союзу», — уточнил генеральный продюсер канала Алексей Пивоваров.

По его словам, шоу будет еженедельным. Сейчас идет работа над созданием 14 выпусков, первый из которых выйдет в мае-начале июня.В каждом выпуске Парфенов будет обсуждать с приглашенным гостем студии какой-то исторический этап, с которым связана известная песня, после чего ведущий и гость будут ее исполнять.

"Я давно понял, что песни особенно прямо и простодушно передают эпоху. Представление ​людей о себе, о своих чувствах, о том, «как сейчас принято». Поэтому вспоминать время, напевая, — безотказная технология: прошлое при минимуме ремарок ведущего оживает даже для непосвященных", — рассказал сам Парфенов, добавив, что у проекта нет никаких временных рамок, "но это, конечно ХХ век и наше время — часто в сравнении друг с другом".

Среди гостей телеперадчи ведущий назвал Юрия Стоянова, Егора Кончаловского, ​Владислава Третьяка и Максима Виторгана.

Напомним, программа «Намедни» на НТВ была закрыта в 2004 году за сюжет о Чечне, а Парфенов был уволен. Впоследствии он создал цикл книг «Намедни».

Телеканал RTVi вещает на русском языке в Украине, Молдавии, Казахстане, Грузии, а также в США, Канаде, Германии, Израиле, Австралии, Великобритании, Испании и странах Балтии.

Фото: Kremlin.ru