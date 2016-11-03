Парфенов едет в Киев презентовать свой новый фильм

"В бывшей Российской империи ассимилированные евреи особенно массово и ярко прошли путь от горячего соучастия в социализме до диссидентского сопротивления ему. В фильмах проекта мы постарались рассказать об этом на примерах трех поколений русских евреев – вождей, ученых, журналистов, чекистов, писателей, художников, режиссеров, предпринимателей, композиторов, правозащитников – современным экранным языком. Надеемся, получилась историческая панорама", – рассказывает Парфенов.

Фильм построен на событийных хрониках с использованием «оживших» портретов и оригинальных спецэффектов, яркой графики и игрового кино.

Напомним, первые две части трилогии журналиста были представлены в Украине осенью 2016-го и летом нынешнего года.

Фото: leonidparfenov.ru