Парфенов едет в Киев презентовать свой новый фильм

Российский журналист Леонид Парфенов презентует в Киеве третью часть своей документальной трилогии «Русские евреи» – «Фильм третий. После 1948 года», сообщает организатор мероприятия Fedoriv Hub.
Показ, в рамках которого можно будет посмотреть все три части фильма и встретиться с их автором, пройдет в кинотеатре «Жовтень» с 13 по 15 ноября.
"В бывшей Российской империи ассимилированные евреи особенно массово и ярко прошли путь от горячего соучастия в социализме до диссидентского сопротивления ему. В фильмах проекта мы постарались рассказать об этом на примерах трех поколений русских евреев – вождей, ученых, журналистов, чекистов, писателей, художников, режиссеров, предпринимателей, композиторов, правозащитников – современным экранным языком. Надеемся, получилась историческая панорама", – рассказывает Парфенов.
Фильм построен на событийных хрониках с использованием «оживших» портретов и оригинальных спецэффектов, яркой графики и игрового кино.
Напомним, первые две части трилогии журналиста были представлены в Украине осенью 2016-го и летом нынешнего года.
Фото: leonidparfenov.ru