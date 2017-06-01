Отвечавший за подготовку к Евровидению Павел Грицак уволился из «Общественного»

Заместитель исполнительного директора центральной дирекции Национальной общественной телерадиокомпании (НОТУ) Павел Грицак вчера, 23 октября, был уволен по соглашению сторон, сообщает пресс-служба телеканала «UA:Перший».
Грицак выполнял обязанности исполнительного продюсера Евровидения-2017 и отвечал за подготовку и проведение конкурса в Киеве. "20 сентября в Берлине состоялось рабочее заседание организаторов песенного конкурса Евровидение, где господин Грицак окончательно отчитался о своей работе перед Европейским вещательным союзом и был отмечен благодарностью", – напоминают на канале.
С 7 июня в структуре «Общественного» он занимался документарным и финансовым закрытием проекта Евровидение-2017. По должности Грицак также был членом организационного комитета песенного конкурса. "Европейский вещательный союз также был уведомлен об увольнении Павла Грицака по соглашению сторон, а соответственно, и потери им членства в организационном комитете конкурса", – добавляют на «UA:Першому».
Напомним, в апреле вокруг Павла Грицака разгорелся скандал. Журналисты «Схем» тогда сообщили, что, по их данным, компания «Артмакс Инжиниринг», которая устанавливала зрительские трибуны для Евровидения за бюджетные деньги, связана с Грицаком. Сам он это отрицал.
Фото: Пресс-служба «UA:Першого»
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