Отвечавший за подготовку к Евровидению Павел Грицак уволился из «Общественного»

С 7 июня в структуре «Общественного» он занимался документарным и финансовым закрытием проекта Евровидение-2017. По должности Грицак также был членом организационного комитета песенного конкурса. "Европейский вещательный союз также был уведомлен об увольнении Павла Грицака по соглашению сторон, а соответственно, и потери им членства в организационном комитете конкурса", – добавляют на «UA:Першому».

Напомним, в апреле вокруг Павла Грицака разгорелся скандал. Журналисты «Схем» тогда сообщили, что, по их данным, компания «Артмакс Инжиниринг», которая устанавливала зрительские трибуны для Евровидения за бюджетные деньги, связана с Грицаком. Сам он это отрицал.

Фото: Пресс-служба «UA:Першого»