Оценивать проекты в номинациях «Телетриумфа» теперь будут Гильдии

Украинская телевизионная академия сообщила о завершении начального этапа своего реформирования, а также реформирования национальной премии в области ТВ «Телетриумф». В его рамках академики, которые одновременно являются экспертами премии, разделились на Гильдии, сообщает пресс-служба академии.

Разделения происходило по двум принципам – профессиональному и по принципу объединения близких жанров. В результате, утверждено шесть профессионально-жанровых Гильдий: Гильдия продюсеров; Гильдия режиссеров и сценаристов; Гильдия операторов, художников-постановщиков, художников по освещению; Гильдия информационного, спортивного и общественно-социального телепроизводства; Гильдия детского, музыкального и тематического производства; Гильдия теледизайна и промо.

Так, например, самой большой по составу является Гильдия продюсеров, в которую на данный момент входит более 70 членов, среди которых – Владимир Бородянский, Александр Роднянский, Владимир Зеленский, Анна Безлюдная, Александр Ткаченко, Влад Ряшин и др. В Гильдию режиссеров и сценаристов вошли, в частности, Роман Балаян, Семен Горов, Сергей Буковский, Ахтем Сеитаблаев и др.