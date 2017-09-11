Оценивать проекты в номинациях «Телетриумфа» теперь будут Гильдии

Украинская телевизионная академия сообщила о завершении начального этапа своего реформирования, а также реформирования национальной премии в области ТВ «Телетриумф». В его рамках академики, которые одновременно являются экспертами премии, разделились на Гильдии, сообщает пресс-служба академии.
Разделения происходило по двум принципам – профессиональному и по принципу объединения близких жанров. В результате, утверждено шесть профессионально-жанровых Гильдий: Гильдия продюсеров; Гильдия режиссеров и сценаристов; Гильдия операторов, художников-постановщиков, художников по освещению; Гильдия информационного, спортивного и общественно-социального телепроизводства; Гильдия детского, музыкального и тематического производства; Гильдия теледизайна и промо.
Так, например, самой большой по составу является Гильдия продюсеров, в которую на данный момент входит более 70 членов, среди которых – Владимир Бородянский, Александр Роднянский, Владимир Зеленский, Анна Безлюдная, Александр Ткаченко, Влад Ряшин и др. В Гильдию режиссеров и сценаристов вошли, в частности, Роман Балаян, Семен Горов, Сергей Буковский, Ахтем Сеитаблаев и др.
В Гильдию информационного, спортивного и общественно-социального телепроизводства входят Андрей Алферов, Анна Безулык, Егор Бенкендорф, Оксана Гутцайт, Андрей Куликов, Василиса Фролова и др.; а в Гильдия детского, музыкального и тематического производства – Маша Ефросинина, Ксения Бугримова, Андрей Доманский, Юрий Горбунов, Игорь Кондратюк, Алексей Суханов и др.
Как отмечают в академии, текущий состав Гильдий сформирован на основании самостоятельного выбора академиков. А члены академии, не сделавшие свой выбор, были распределены на основании опыта работы и по профессиональному принципу. При этом прием заявок на членство в Гильдиях еще продолжается. Окончательный их состав будет объявлен в конце года.
Председатели Гильдий войдут в состав экспертного совета Телеакадемии. Гильдии будут оценивать от 12 до 20 соответствующих тематических или профессиональных номинаций. Кроме оценки проектов, каждая Гильдия будет проводить еще и индустриальную работу по своему направлению с целью развития украинского ТВ-пространства.
Фото: Максим Лисовой
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