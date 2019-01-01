Откуда берутся скидки до 90% в Черную пятницу?

Мегараспродажа в конце осени для Украины все еще в новинку, но традиция, пришедшая из западных стран, понемногу приживается. Kasta.ua – первый интернет-магазин в Украине, который принес в нашу страну традицию празднования Black Friday. Первое же мероприятие с большими скидками получило широкий отклик среди клиентов, а уже в прошлом году был поставлен рекорд: 120 заказов в минуту в периоды пиковых нагрузок.

О том, откуда берутся огромные скидки, мы расспросили представителей этой компании.

Часто потребители с недоверием относятся к большим скидкам: думают, что цена изначально была завышена, или что предлагается продукция невысокого качества. На самом деле иногда встречается подобное недобросовестное отношение продавцов, однако в сфере интернет-торговли очень велика конкуренция, покупатель может сравнить цены на разных сайтах, поэтому в долгосрочной перспективе компаниям гораздо выгоднее предлагать самые низкие цены, чем терпеть репутационные потери.

Поставщики не просто продают вещи дешево, они распродают большое количество позиций в один день, освобождая склады для новых коллекций.

К примеру, чтобы в Черную пятницу продавать товары со скидкой до 90%, команда интернет-магазина Kasta проводит тщательную подготовку в течение 2–3 месяцев до начала распродажи: