Откуда берутся скидки до 90% в Черную пятницу?

Мегараспродажа в конце осени для Украины все еще в новинку, но традиция, пришедшая из западных стран, понемногу приживается. Kasta.ua – первый интернет-магазин в Украине, который принес в нашу страну традицию празднования Black Friday. Первое же мероприятие с большими скидками получило широкий отклик среди клиентов, а уже в прошлом году был поставлен рекорд: 120 заказов в минуту в периоды пиковых нагрузок.
О том, откуда берутся огромные скидки, мы расспросили представителей этой компании.
Часто потребители с недоверием относятся к большим скидкам: думают, что цена изначально была завышена, или что предлагается продукция невысокого качества. На самом деле иногда встречается подобное недобросовестное отношение продавцов, однако в сфере интернет-торговли очень велика конкуренция, покупатель может сравнить цены на разных сайтах, поэтому в долгосрочной перспективе компаниям гораздо выгоднее предлагать самые низкие цены, чем терпеть репутационные потери.
Поставщики не просто продают вещи дешево, они распродают большое количество позиций в один день, освобождая склады для новых коллекций.
К примеру, чтобы в Черную пятницу продавать товары со скидкой до 90%, команда интернет-магазина Kasta проводит тщательную подготовку в течение 2–3 месяцев до начала распродажи:
Выгода покупок во время Черной пятницы очевидна:
В этом году символом Black Friday на Kastа стала самая обычная коробка, точно такая же, как те, в которых сотни тысяч людей регулярно, раз в месяц, получают желанные посылки из интернет-магазина (а десятки тысяч раз в неделю) – и слоган #розпакуй свою коробку желаний. Так с помощью привычного атрибута компания хочет привлечь внимание тех, кто еще не знает, насколько онлайн-покупки удобны, безопасны, способны облегчить жизнь и сэкономить время.