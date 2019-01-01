ТЕЛЕКРИТИКА

Откуда берутся скидки до 90% в Черную пятницу?

Бизнес

Мегараспродажа в конце осени для Украины все еще в новинку, но традиция, пришедшая из западных стран, понемногу приживается. Kasta.ua – первый интернет-магазин в Украине, который принес в нашу страну традицию празднования Black Friday. Первое же мероприятие с большими скидками получило широкий отклик среди клиентов, а уже в прошлом году был поставлен рекорд: 120 заказов в минуту в периоды пиковых нагрузок.

О том, откуда берутся огромные скидки, мы расспросили представителей этой компании.

Часто потребители с недоверием относятся к большим скидкам: думают, что цена изначально была завышена, или что предлагается продукция невысокого качества. На самом деле иногда встречается подобное недобросовестное отношение продавцов, однако в сфере интернет-торговли очень велика конкуренция, покупатель может сравнить цены на разных сайтах, поэтому в долгосрочной перспективе компаниям гораздо выгоднее предлагать самые низкие цены, чем терпеть репутационные потери.

Поставщики не просто продают вещи дешево, они распродают большое количество позиций в один день, освобождая склады для новых коллекций.

К примеру, чтобы в Черную пятницу продавать товары со скидкой до 90%, команда интернет-магазина Kasta проводит тщательную подготовку в течение 2–3 месяцев до начала распродажи:

  • договаривается с поставщиками и собирает лучший ассортимент по сниженным ценам;
  • с помощью уникальной системы мониторинга следит, чтобы на сайте не появлялись товары, которые в других магазинах продаются дешевле;
  • развивает собственную службу доставки KastaPost, чтобы совместить преимущества покупок в обычных ТЦ (возможность примерить вещь и вернуть неподошедшее) с преимуществами онлайн-шоппинга (комфортные условия выбора и существенная экономия времени).

    • Выгода покупок во время Черной пятницы очевидна:

  • вещи осенне-зимних коллекций, который обычно являются самыми дорогими, можно купить по сниженным ценам;
  • возможность добавить желаемые позиции в вишлист на сайте заранее и следить за динамикой цен помогает сориентироваться до начала акции и не поддаться ажиотажу, накупив лишнего или забыв о нужном;
  • традиционно Black Friday проходит в конце ноября, в то время, когда все начинают готовиться к зимним праздникам – Дню Святого Николая, Новому году и Рождеству, покупая большое количество подарков, а также обновки и украшения для дома. На распродаже Black Friday можно купить все необходимое заранее и гораздо дешевле.

    • В этом году символом Black Friday на Kastа стала самая обычная коробка, точно такая же, как те, в которых сотни тысяч людей регулярно, раз в месяц, получают желанные посылки из интернет-магазина (а десятки тысяч раз в неделю) – и слоган #розпакуй свою коробку желаний. Так с помощью привычного атрибута компания хочет привлечь внимание тех, кто еще не знает, насколько онлайн-покупки удобны, безопасны, способны облегчить жизнь и сэкономить время.

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