Отключение «аналога» в обход закона: нарушения, проблемы и последствия

1 сентября 2018 года аналоговое вещание было отключено по всей территории Украины. Если верить официальной информации от Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания, то все идет по плану. Не констатировать наличие проблем с вещанием Нацсовет не может, но утверждает, что все они решаются в рабочем порядке.
Украина, как всегда, не может быть посередине. Мы всегда или в топе, или внизу. Поэтому пока еще возимся с аналоговым вещанием. Отключать «аналог» однозначно нужно, но мы очень расстроены тем, как проходило отключение. За последние четыре года было несколько волн по ускорению этого процесса. В сухом остатке (если посмотреть, что конкретно было сделано для того, чтобы отключить «аналог») фактически не было сделано ничего. В 2010 году развернули сеть «Зеонбуда», в 2011-м раздали лицензии, частично наполнили рынок бесплатными социальными боксами, в 2014 году сменили тип приема сигнала с закодированного на незакодированный для цифрового вещания.
И, наверное, это и была последняя веха, которая что-то изменила в украинском эфирном телевидении. Было еще заседание, на котором «Зеонбуд» подтвердил готовность достроить 47 передатчиков по всей Украине, но лично мне неизвестно, было ли что-то сделано за последние полгода. Таким вот образом регулятор и готовился к отключению «аналога» последние четыре года. Намного более деятельным, надо отметить, оказался Кабинет министров. Премьер сказал, что на отключение дает месяц, с 1 августа начали отключать.
Тем не менее позиция нашей медиагруппы достаточно твердая: «аналог» нужно отключать. У нас нет причин быть против. Однако нас беспокоит отношение государственных органов к частному бизнесу, да и к остальным гражданам, права и свободы которых нарушаются.
Ярослав Пахольчук: Лично мне кажется, что отключение «аналога» должно было происходить следующим образом. Необходим был поэтапный план. Только не для того, чтобы тратить время и стоять на месте, а для того, чтобы регион за регионом или по типу населенных пунктов отключать передатчики, собирать информацию, изучать ее, делать выводы и идти дальше. Например, вот провели тестовое отключение в Кировоградской области и в Киеве. Проанализировали, какой дефицит имеется по боксам, какие разрывы в информационной кампании, провели опрос на местах, подключили муниципальные органы, проверили, везде ли есть цифровое покрытие.
Когда ты уже отключил «аналог», то можешь легко проверить, отвечают или не отвечают действительности те теоретические карты покрытия «Зеонбуда». Есть в конкретном селе покрытие или его нет. Нужно всего несколько недель, чтобы собрать информацию по области. Дальше отключаем областные центры. Через месяц-два отключаем города 50k+. Все поэтапно, с информационной поддержкой национальных вещателей, привлечением интернет-порталов, местной прессы.
Но ничего этого не было! Если бы это делалось поэтапно, то у нас не было бы двукратного повышения цен на боксы, не было бы значительного роста в стоимости инсталляции этих боксов, у нас не было бы такого количества жалоб на отсутствие покрытия, особенно от граждан, которые бокс уже купили, а покрытия нет. Что делать этим людям? Даже если гражданину удастся вернуть бокс в магазин, какое телевидение ему смотреть?
Недавно вышло интервью члена Нацсовета Сергея Костинского, в котором он говорит, что регулятор приоритетно занимается рассмотрением таких жалоб. Но тут возникает вопрос: а что объективно может сделать Нацсовет с такой жалобой? Может зафиксировать конкретное географическое место отсутствия сигнала? Разве что обратить внимание «Зеонбуда» на то, что там нужно достроить передатчик. Или этот гражданин входит в 5-7% населения, которые могут не покрываться сетью «Зеонбуда»?
Фактически это все можно было сделать грамотно, конструктивно и спокойно, в течение пяти-шести месяцев закрыть все вопросы. Я считаю, что идеальным вариантом для всех после обнаружения таких «белых пятен», где нет сейчас возможности дать покрытие, было бы оставить там аналоговое вещание. Это решило бы проблемы одного-полутора миллионов граждан. А потом уже можно было бы принимать взвешенное решение, где достроить передатчики или стимулировать граждан искать альтернативные способы, спутник или кабель, или предоставить субсидированные ТВ-приставки.
Что помешало это сделать? Государство настолько стеснено в ресурсах? Нацсовет вполне мог в масштабах страны управлять этим процессом, направлять работу местных органов власти и провести отключение «аналога» максимально гладко, с выгодой для всех участников процесса.
Вместо этого наш регулятор и другие государственные органы умудрились нарушить ряд нормативных актов и превысить свои полномочия.
Вячеслав Миенко: Кабмин, принимая решение, нарушил конституционные права граждан, поскольку есть право на доступ к информации. И когда часть граждан лишилась возможности смотреть телевидение, они утратили свое право на доступ к информации. А это гарантируют непосредственно Конституция Украины и Конвенция о защите прав человека.
Нацсовет, в свою очередь, превысил свои полномочия, когда в одностороннем порядке аннулировал лицензии каналов. У него такого права нет, это возможно только в судебном порядке, при выявлении нарушений, в особых случаях. В данном случае они признали лицензии утратившими силу и обязали телеканалы их переоформить. Поэтому нами были поданы иски в суд. И каждый канал по каждому конкретному решению обратился с иском. Это касается как решения по первой дате отключения, так и по второй, когда выключили всю Украину. Каналы либо сами должны были сдать лицензии, либо нужно было менять законодательную процедуру, чего никто не сделал.
Первый этап отключения «аналога» должен был стать тестовым. Но на практике Нацсовет быстро отрапортовал, что за первые пару дней после отключения поступило всего несколько обращений от граждан – значит, все хорошо. И дальше никто серьезного мониторинга не проводил. А вот call-центры телеканалов, например, получили значительное количество жалоб, более десяти тысяч звонков от граждан, которые были недовольны или качеством сигнала, или проблемами с подключением «цифры». На качество сигнала жаловались даже по Киеву, который покрыт мощным передатчиком Т2.
Концерн РРТ во всей этой ситуации остался в некотором смысле крайним. Кабмин поставил жесткие сроки и приказал выполнять. Нацсовет принял те решения, которые посчитал правильными, но вышел за рамки своих полномочий. А Концерн имеет хозяйственные отношения со всеми телеканалами, то есть договора, которые нужно исполнять. И отключая «аналог» в одностороннем порядке, он фактически нарушил условия договоров, подписанных с каждым каналом. В этих договорах были оговорки о том, что они действуют до даты, которая будет установлена Нацсоветом для отключения аналогового вещания. Однако Нацсовет такого решения о дате отключения не принимал – это решение было принято Кабмином. Поэтому в документах присутствует путаница.
Мы считаем, что у Концерна РРТ не было правовых оснований для отключения аналогового вещания. Более того, перед отключением всей территории Украины 31 августа Концерн заявил о том, что Сарненский районный суд Ровенской области по иску гражданки Украины приостановил действие Постановления КМУ, запретил Нацсовету принимать решения по вопросам, связанным с отключением аналога, а Концерну запретил отключать аналоговое вещание. Даже если назвать все предыдущие аргументы спорными, то по состоянию на 30 августа было конкретное определение суда, запрещавшее что-либо делать в этом направлении. Концерн сначала заявил о том, что они будут выполнять решение суда и не станут отключать аналоговое вещание. Но потом что-то пошло не так, и «аналог» все-таки отключили 1 августа. По заявлениям директора Концерна в СМИ, на него «надавили сверху».
Был еще такой документ, как решение Совета национальной безопасности и обороны «О Доктрине информационной безопасности Украины» от 29 декабря 2016 года. И там есть два пункта, которые мы считаем невыполненными. Первый пункт говорит об обеспечении полного покрытия страны цифровым вещанием, особенно в приграничных районах и на временно оккупированных территориях. А второй – об обеспечении защиты развития информационного пространства Украины и конституционного права граждан на информацию.
Что мы имеем в итоге? Полного покрытия нет, а право граждан на информацию нарушено. В комплексе эти вещи сильно влияют на информационную безопасность страны. Если граждане теряют возможность смотреть украинские телеканалы, то они будут искать другие варианты. А если это еще и приграничные территории, то туда добивают сигналы российских телеканалов, чьи передатчики достаточно глубоко проникают вглубь территории Украины.
Есть и другие нюансы. Например, глава Нацсовета Юрий Артеменко лично подписал ходатайство в Национальную комиссию, осуществляющую государственное регулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ) об отключении передатчиков аналогового вещания. А на самом деле такие документы должны проходить через решение Нацсовета, глава не может делать это самостоятельно. Но в НКРСИ отреагировали на эту ситуацию достаточно справедливо, объяснив, что они не видят правовых оснований для аннулирования разрешений.
Если говорить о прозрачности структуры собственности «Зеонбуда», то тоже можно обнаружить опасную ситуацию для информационной безопасности Украины. Оказывается, что официальная структура собственности «Зеонбуда» заканчивается номинальными нерезидентами. Кто же тогда управляет всем цифровым эфиром в стране? И кто будет управлять завтра? Этого мы тоже не узнаем, но, похоже, что это никого не беспокоит.
Ярослав Пахольчук: Мы уже даже не говорим о том, что никто никогда не измерял полноценность покрытия цифровым сигналом. Но по состоянию на сегодня есть конкретные вещи, которые перед отключением необходимо было сделать. И их все равно не сделали.
Мы неоднократно слышали от руководства Концерна РРТ, что в скором времени их ждет банкротство, что они уже на грани. Покрытие изменилось, объем услуг, которые Концерн предоставлял медиагруппам, изменился, то есть и его экономика точно изменилась. При этом на данный момент нет четких тарифов для вещателей и «Зеонбуда». Для нас загадка, какой будет подход к ценообразованию. Если он будет таким, как раньше, то нас это устраивает. Но устроит ли это сам Концерн? Неизвестно. Проведена ли у Концерна работа по реструктуризации и реорганизации предприятия? Неизвестно. А это ведь огромная машина, такие серьезные решения, как отключение «аналога», не могут проходить без кадровой оптимизации, технической оптимизации и прочего. За что ни возьмись – везде неэффективность. А промахи погашаются за счет бюджета, то есть за счет налогоплательщиков.
Еще есть вопрос по Одесской области. Ранее было решение Комитета Верховной Рады по свободе слова о том, что на территорию Одесской области нужно доставить семь передатчиков. По имеющейся у нас информации, «Зеонбуд» уже приобрел передатчики, даже установил или доставил на вышки, но не подключил. Почему? Зачем принимать решение, инвестировать в него и дальше ничего не делать? В чьих интересах не подключаются эти передатчики, а доступ граждан к информации ограничен? Загадка. У нас всего на всю страну 142 передатчика цифрового сигнала, поэтому 7 передатчиков – это целых 5 % в количестве. Для одной области существенно. И все эти факты бросают тень на отключение «аналога» в целом.
Очень хочу верить, что будут сделаны правильные выводы и в следующих инициативах они будут учитываться. И решения будут приниматься не импульсивно, а взвешенно.