Отключение «аналога» в обход закона: нарушения, проблемы и последствия

Но ничего этого не было! Если бы это делалось поэтапно, то у нас не было бы двукратного повышения цен на боксы, не было бы значительного роста в стоимости инсталляции этих боксов, у нас не было бы такого количества жалоб на отсутствие покрытия, особенно от граждан, которые бокс уже купили, а покрытия нет. Что делать этим людям? Даже если гражданину удастся вернуть бокс в магазин, какое телевидение ему смотреть?

Недавно вышло интервью члена Нацсовета Сергея Костинского, в котором он говорит, что регулятор приоритетно занимается рассмотрением таких жалоб. Но тут возникает вопрос: а что объективно может сделать Нацсовет с такой жалобой? Может зафиксировать конкретное географическое место отсутствия сигнала? Разве что обратить внимание «Зеонбуда» на то, что там нужно достроить передатчик. Или этот гражданин входит в 5-7% населения, которые могут не покрываться сетью «Зеонбуда»?

Фактически это все можно было сделать грамотно, конструктивно и спокойно, в течение пяти-шести месяцев закрыть все вопросы. Я считаю, что идеальным вариантом для всех после обнаружения таких «белых пятен», где нет сейчас возможности дать покрытие, было бы оставить там аналоговое вещание. Это решило бы проблемы одного-полутора миллионов граждан. А потом уже можно было бы принимать взвешенное решение, где достроить передатчики или стимулировать граждан искать альтернативные способы, спутник или кабель, или предоставить субсидированные ТВ-приставки.

Что помешало это сделать? Государство настолько стеснено в ресурсах? Нацсовет вполне мог в масштабах страны управлять этим процессом, направлять работу местных органов власти и провести отключение «аналога» максимально гладко, с выгодой для всех участников процесса.

Вместо этого наш регулятор и другие государственные органы умудрились нарушить ряд нормативных актов и превысить свои полномочия.