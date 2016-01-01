«Останній москаль», «На ножах», «4 свадьбы»: «1+1» рассказал о новом сезоне

На телеканале «1+1» с 6 февраля стартует неделя премьер - в эфир с новыми выпусками возвращаются пять телепроектов, а также сериал «Останній москаль», сообщает пресс-служба канала.

Так, в понедельник, 6 февраля, с новыми расследованиями актуальных экономических, финансовых и социальных проблем страны возвращается спецпроект «Гроші» с ведущим Александром Дубинским.

Во вторник стартует второй сезон реалити «На ножах», в котором телеведущая Ольга Фреймут вместе с ресторатором Димой Борисовым продолжит спасать рестораны от краха. В новом сезоне Борисов больше внимания уделит вопросам финансовой успешности заведений.

В среду на телеэкраны вернется реалити «Одруження наосліп». По условиям проекта, герои вступают в брак вслепую с парой, которую им подбирают эксперты на основе психологической и эмоционально-сексуальной совместимости. В третьем сезоне в команду экспертов войдут психологи Елена Любченко и Егор Тополов, которые теперь будут не только консультировать участников, но и выполнять роль ведущих.

В четверг стартует шестой сезон романтического реалити «4 свадьбы». По условиям проекта, четыре невесты по очереди будут соревноваться в организации свадебной церемонии и оценивать свадьбы друг друга по нескольким критериям: красота платья, оригинальность места проведения, разнообразие меню и общее впечатление от праздника. Победительница получит свадебное путешествие в теплую страну.

Завершит неделю премьер на «1+1» пятый сезон общественно-политического ток-шоу «Право на власть». В рамках проекта приглашенные в студию политики, руководители ведомств и эксперты в прямом эфире обсуждают самые актуальные темы недели и отвечают на неудобные вопросы ведущих и телезрителей. Ведущие ток-шоу - Наталья Мосейчук и Сергей Иванов.

Кроме того, 6 февраля на экраны вернется сериал «Останній москаль». Он будет транслироваться в эфире с понедельника по четверг в 21:00. "В двух сезонах «файної патріотичної комедії» на украинском языке рассказывается о приключениях московского мажора в глухом закарпатском селе", - напоминают на телеканале.

Напомним, новый сезон на «1+1» начался с премьеры седьмого сезона вокального проекта «Голос страны» 22 января.

Фото: пресс-служба «1+1»