Основательница Polyana Music Festival запускает передачу об украинских группах на «UA:Перший»

В это воскресенье, 5 февраля, в эфир телеканала «UA:Перший» выходит программа Art Club 38, посвященная современной украинской музыке. Ее идеологом и ведущей стала радиожурналист, продюсер, музыкальный редактор, основательница Polyana Music Festival Евгения Стрижевская, сообщает Cultprostir.
"У этой программа есть несколько целей – открытие новой музыки украинской аудитории и предоставление возможности этой музыке быть услышанной. Мы не ограничиваемся какими-либо стилями или жанрам. В Арт-клуб может попасть джаз, рок, этника, электроника и другие направления", – говорит ведущая.Героями первого выпуска стала группа Tape Flakes. В центре следующих передач окажутся коллективы и проекты Panivalkova, Cepasa, K.A.T.Y.A, The Elephants и Go-A.
В команду Art Club 38 вошли организаторы фестивалей, арт-директоры клубов и профессионалы из музыкальной среды. "Мы – не телевизионщики, поэтому не работаем по существующим форматам", – подчеркивает Стрижевская.
Программа будет выходить как live-концерт, где группа или исполнитель играет мини-сет из четырех треков. Между выступлениями будет происходить интервью-обсуждение, в котором принимают участие музыкальные журналисты и представители радиостанций. "Такой механизм мы выбрали из-за его универсальности. Просто играть в студии – это хорошо, но нет атмосферы концерта, нужной энергетики", – отмечает ведущая.
Фото: lady.izvestia.kiev.ua
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