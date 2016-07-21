Основатели «17 канала» Жан Новосельцев и Андрей Павловский покинули его

Руководители и основатели «17 канала», вещающего в YouTube, Жан Новосельцев и Андрей Павловский уходят из проекта. Об этом они объявили на своих страницах в Facebook.

"Я не «отбывал» на работе последние три года. Я забыл, что значит «смириться с цензурой», и давно не ожидал утверждения текстов в непонятных далях администрации канала. Все эти годы я занимался любимым делом на своем месте, в окружении достойных людей", - написал Новосельцев.

Журналист сообщил, что впереди его ждет новый проект. Однако его детали Новосельцев пока не раскрывает: "Не вдаваясь в подробности, скажу лишь о новом этапе впереди. Сейчас пришла пора прощаться, но в ближайшее время мы сообщим подробности – где, как, когда поднимем флаг и понесем свет разгоняя нечисть".