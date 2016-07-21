Основатели «17 канала» Жан Новосельцев и Андрей Павловский покинули его

Руководители и основатели «17 канала», вещающего в YouTube, Жан Новосельцев и Андрей Павловский уходят из проекта. Об этом они объявили на своих страницах в Facebook.
"Я не «отбывал» на работе последние три года. Я забыл, что значит «смириться с цензурой», и давно не ожидал утверждения текстов в непонятных далях администрации канала. Все эти годы я занимался любимым делом на своем месте, в окружении достойных людей", - написал Новосельцев.
Журналист сообщил, что впереди его ждет новый проект. Однако его детали Новосельцев пока не раскрывает: "Не вдаваясь в подробности, скажу лишь о новом этапе впереди. Сейчас пришла пора прощаться, но в ближайшее время мы сообщим подробности – где, как, когда поднимем флаг и понесем свет разгоняя нечисть".
По словам Павловского, они делали и будут делать "большие дела". "Вот и закончилась моя работа на «17 канале». 3,5 года пролетели в один миг. Мы как сумасшедшие охотились за эксклюзивами, ночами монтировали расследования и верили, что от наших сюжетов зависит будущее страны", - отметил он.
Напомним, «17 канал» первым появился на месте взрыва автомобиля Павла Шеремета и снял, а затем разместил в интернете видео, где еще живого журналиста достали из взорвавшейся машины. На канале позже заявили, что съемочная группа оказалась на месте происшествия случайно, поскольку неподалеку ожидала мэра Киева Виталия Кличко, чтобы взять у него интервью. Однако мэр тогда находился в отпуске за границей.
Позже ведущая программы «Время: итоги дня» на «5 канале» Татьяна Даниленко сообщила, что получила посылку, в которой находилось письмо с угрозой, в тексте которой упоминался «17 канал».
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