Основатель журнала Rolling Stone продает издание

Компания-издатель американского журнала о рок-музыке Rolling Stone – Wenner Media – собирается выставить на продажу контрольный пакет акций (51%) издания, сообщает русская служба BBC.

"Мы приложили огромные усилия, чтобы превратить Rolling Stone в многоплатформенную компанию, и очень хотим найти правильное место, чтобы развивать наш мощный фонд и стремительно развивать наш бизнес", – посянил президент Wenner Media Гус Уэннер.

Основатель журнала Ян Уэннер ранее сказал в интервью изданию New York Times, что сейчас у него и его сына Гуса уже не хватает сил, чтобы развивать популярный бренд."Есть уровень амбиций, который мы не можем удовлетворить своими силами. Поэтому мы решили поступить предусмотрительно и действовать на опережение", – отметил он.

В прошлом году Уэннер продал 49% акций Rolling Stone сингапурской компании BandLab Technologies. Покупатель же контрольного пакета издания пока не называется.

Журнал Rolling Stone выходит на различных медиаплатформах, а его ежемесячная аудитория составляет около 60 млн читателей. За последние три года интернет-трафик издания вырос почти на 50%, а его присутствие в соцсетях увеличилось более чем на 100%.

Напомним, издание было основано в 1967 году в Сан-Франциско начинающим журналистом Яном Уэннером и музыкальным критиком Ральфом Глисоном.