Основатель «Википедии» запускает проект по борьбе с фейками

Основатель «Википедии» Джимми Уэйлс создал новостной онлайн-портал Wikitribune, цель которого - борьба с фейковыми новостями и не заслуживающими доверия СМИ, сообщает RNS.

В интервью изданию Business Insider он рассказал, что новый ресурсбудет сочетать в себе традиционное информагентство и «Википедию», в материалы которой каждый может вносить правки.

В проекте будут участвовать как профессиональные журналисты, так и волонтеры. Они будут писать и редактировать новости, работая "вместе на равных".

Для того чтобы собрать средства для найма журналистов, Уэйлс запустил краудфандинговую кампанию, которая продлится месяц. Для начала Wikitribune надеется привлечь к сотрудничеству десять журналистов. А сам основатель «Википедии» будет руководителем проекта и его главным редактором.

Напомним, ранее компания Google запустила функцию фактчека для новостей в поисковой выдаче и в выдаче по новостям. Функция уже включена по всему миру - для поиска и «Google Новостей» на всех языках.

Фото: Wikimedia.org / Lane Hartwell