Основатель «Радио Пюре» Егор Ведов запустил новую онлайн-радиостанцию

В конце прошло года - 30 декабря - начала вещать новая украинская онлайн-радиостанция «Воздух». Как рассказали «Телекритике» на станции, запускал ее один из основателей «Радио Пюре» Егор Ведов, который и занимается ее управлением.

"Формат станции сформирован не по стандартному коммерческому лекалу. Стиль музыки не играет ключевую роль в определении термина «формат» в данном случае.Музыкальное наполнение, в основном, - легкая электроника, акустика, классическое звучание инди, интеллигентные композиции", - говорят на радио «Воздух».

Вместе с тем на радиостанции подчеркивают, что «Воздух» - это не набор треков, а совокупность эмоций: "Радость, страх и гнев. Любовь, преданность и вдохновение. Сквозь призму этих эмоций, слушатель принимает радиостанцию не как очередной медиаэпизод, а как свой ежедневный инструмент, который помогает и способствует в достижении каких-либо целей".

В эфире радиостанции не будет привычных разговорных шоу. Ее основной программный контент - малые разговорные формы, и шоу, основа которых - уникальное музыкальное содержание.

В ближайшее время команда радио «Воздух» планирует запуск новых каналов, старт платного потока «Воздуха», доступного по подписке; а также лонч (запуск) коммерческих микростанций для узких аудиторий, создание собственного журнала и фестиваля.

Фото: Facebook Егора Ведова