Основатель портала MusicReview стал продюсером музыкальных программ «Українського радіо»

Продюсером музыкальных программ «Українського радіо», входящего в состав Национальной общественной телерадиокомпании (НОТУ) стал Александр Пириев. Об этом в своем Facebook сообщил генеральный продюсер радиостанции Дмитрий Хоркин.

По его словам, Пириев будет заниматься прежде всего радиотрансляциями концертов и увеличением количества передач классической музыки в сотрудничестве с Европейским вещательным союзом.

"Стартует новый сезон на канале «Культура» «Українського радіо» в День музыки – 1 октября. Откроем обновленный канал записями лучших опер юбилейного 50-го театрального сезона Metropolitan Opera (Нью-Йорк)", – написал Хоркин.

Как известно, Александр Пириев является основателем национального портала академической музыки MusicReview, арт-директором фестиваля классической музыки «Чайковский Fest» и проекта «Нова філармонія».

Фото: Facebook Александра Пириева