ТЕЛЕКРИТИКА

Основатель портала MusicReview стал продюсером музыкальных программ «Українського радіо»

Бизнес

Продюсером музыкальных программ «Українського радіо», входящего в состав Национальной общественной телерадиокомпании (НОТУ) стал Александр Пириев. Об этом в своем Facebook сообщил генеральный продюсер радиостанции Дмитрий Хоркин.

По его словам, Пириев будет заниматься прежде всего радиотрансляциями концертов и увеличением количества передач классической музыки в сотрудничестве с Европейским вещательным союзом.

"Стартует новый сезон на канале «Культура» «Українського радіо» в День музыки – 1 октября. Откроем обновленный канал записями лучших опер юбилейного 50-го театрального сезона Metropolitan Opera (Нью-Йорк)", – написал Хоркин.

Как известно, Александр Пириев является основателем национального портала академической музыки MusicReview, арт-директором фестиваля классической музыки «Чайковский Fest» и проекта «Нова філармонія».

Фото: Facebook Александра Пириева

Статьи по теме

Теги

Главное в разделе

Бизнес

Наталья Влащенко стала генпродюсером канала ZIK

Бизнес

Как Facebook стала главным конкурентом СМИ

Популярное на Телекритике



Бизнес

Наталья Влащенко стала генпродюсером канала ZIK

Дуся

Лидия Таран устроила скандал «а-ля Ницой»? (обновлено)

Дуся

Лидия Таран – против языковых спекуляций (ФОТО)

Дуся

Мария Максакова вступилась за «Матильду»