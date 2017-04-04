Основатель eBay пожертвует $100 млн на поддержку расследовательской журналистики

Филантропическая инвестиционная компания Omidyar Network’s основателя международного онлайн-аукциона eBay Пьера Омидьяра собирается пожертвовать $100 млн на поддержку расследовательской журналистики, борьбу с дезинформацией и противодействие разжиганию ненависти по всему миру, сообщает The Washington Post.

"Мы считаем, что сейчас очень важно действовать, чтобы опасные тенденции не стали нормой", - партнер компании Omidyar Network Стивен Кинг.

Средства будут выделены в течение трех лет. Один из первых траншей в размере $4,5 млн получит Международный консорциум журналистских расследований (International Consortium of Investigative Journalists, ICIJ), благодаря которому мир узнал о панамском досье. По словам директора ICIJ Джерарда Райла, это позволят ему, в частности, нанять еще 13 журналистов для расследований и расширить базу данных.

Кроме того, финансовую поддержку получат организации Anti-Defamation League, которая борется с антисемитизмом во всем мире и намерена использовать эти деньги для создания современного командного центра в Силиконовой долине для борьбы с растущей угрозой разжигания ненависти в интернете., и Latin American Alliance for Civic Technology, продвигающая развитие гражданских институтов и правительственной ответственности в Латинской Америке. Последняя получит от фонда $2,9 млн

Фото: Flickr.com / Joi Ito