Основатель Deco.agency Алексей Федоров запускает издание Na chasi

Основатель веб-студии Deco.agency Алексей Федоров запускает интернет-издание о современном бизнесе, креативных индустриях, технологиях и урбанистике Na chasi. Об этом он сообщил в своем Facebook.

По словам Федорова, издание Na chasi будет освещать ключевые положительные события и тренды в этих сферах в Украине, а также изучать опыт европейских стран. "Столько контентных проектов, сколько мы сделали в Deco, наверное, никто в Украине больше не делал; на них мы собаку съели. Но это все для клиентов, а мне уже очень давно хотелось чего-то своего, чтобы смелые, иногда безумные идеи, которые мы предлагаем, не надо было ни с кем согласовывать, а просто внедрять и анализировать.И вот, наконец, решился", - пишет он.

Главным редактором издания стал учредитель 5Books и соучредитель винницкой медиашколы CDS Agency Александр Мельник.

"Главная идея: никакой «зрады» и политики, только возможности и инновации", - подчеркивает Федоров.

Напомним, в марте фонд бизнесмена Василия Хмельницкого K.Fund запустил ресурс K.Fund Media, рассказывающий о мировом опыте в области менеджмента и образования, об исследованиях и открытиях, историях успеха компаний и их лидеров. Редакцию возглавила журналист Дарья Кутецкая, ранее управлявшая специализированным изданием ABCnews.

Фото: Facebook-страница «Стажировка. Программа для дизайнеров»