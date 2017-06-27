Основатель «Датагрупп» запускает оператора услуг по киберзащите

В следующем году в нашей стране появится первый игрок на рынке операторов услуг по кибербезопасности – Security Operation Center. Об этом ее основатель бизнесмен Александр Кардаков, основавший также компании «Инком» и «Датагрупп», рассказал изданию LIGA.net.
"Юридически уже создана компания «Октава Киберзахист». А в течение первого квартала будет запущен Security Operation Center – первый украинский оператор кибербезопасности", – уточнил он. Компания уже практически полностью оснащена всем необходимым оборудованием.
По словам Кардакова, в последние годы на украинский бизнес и госорганизации совершается все больше кибератак и защищаться от них мало кто научился. Например, июньская атака коснулась, по его данным, 70-80% украинских организаций, которые пострадали от заражения своих систем вирусом Petya, а деятельность трети всех компаний была вообще парализована. Такая ситуация продолжалось три дня. "Одни сутки простоя бизнеса Украины. Это 0,4% ВВП. Или около 10 млрд грн", – сказал бизнесмен.
Даже в таких условиях не все компании (даже те, у которых есть деньги) вкладывают в эффективную киберзащиту. Поэтому Кардаков прогнозирует, что функцию защиты в мире IТ в будущем возьмут на себя специализированные фирмы. "Персональные автомобили никто не отменял, но большинство людей пользуются такси. Так вот, наша услуга – это такси для тех организаций, у которых нет экономической целесообразности создавать свой отдел кибербезопасности", – объяснил он.
Размер инвестиций в новую компанию бизнесмен не разглашает, но говорит, что на данный момент они чуть меньше миллиона долларов.