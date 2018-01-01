Основатель Amazon стал самым богатым человеком на планете

Безос и раньше входил в списки самых богатых, но с началом 2018 года его состояние начало резко увеличиваться, он стал богаче в полтора раза. Цена акций Amazon с начала года выросла на 56% и в 11:10 утра 16 июля составляла 1825,73 доллара. Чистая прибыль Безоса в этом году выросла на 52 млрд долларов.

Причиной роста стоимости акций Амазона стали заметные успехи компании, которая сейчас богатеет буквально не по дням, а по часам. Компания Amazon стала лидером рынка сервисов подписного видео. Как ни странно, возглавить список самых популярных сервисов компании помог не Amazon Prime Video, а Amazon Channels, который перепродает подписку на другие каналы.