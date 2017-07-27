ТЕЛЕКРИТИКА

Основатель Amazon признан самым богатым человеком в мире

Бизнес

Основатель компании Amazon Джефф Безос занял первое место в рейтинге миллиардеров Forbes, став самым богатым человеком в мире и обогнав по стоимости активов основателя Microsoft Билла Гейтса, сообщает Meduza.

Вчера, 27 июля, в связи с ростом на 1,6% акций Amazon состояние Безоса увеличилось на $1,4 млрд. В целом же, его состояние оценивается теперь в $90,8 млрд.

Гейтс опустился на второе место с $90,1 млрд. В последний раз он терял лидерство в списке в 2016 году – на два дня его обошел владелец сети магазинов Zara Амансио Ортега.

Напомним, Amazon работает над запуском своего собственного мессенджера Anytime.

Фото: Flickr.com / Dan Farber

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