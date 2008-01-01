«Оскар» посмотрело наименшее за последние 9 лет число телезрителей

Телевизионный рейтинг церемонии вручения кинопремии «Оскар» оказался самым низким с 2008 года, сообщает The Hollywood Reporter.

Так, церемонию посмотрели 32,9 млн человек (общий рейтинг на ТВ составил 23,4%), что на 9% меньше, чем в 2016 году. До этого наименьшая аудитория была зафиксирована в 2008 году, когда церемонию посмотрели менее 32 млн телезрителей.

Рекорд уже 17-й год удерживает церемония вручения наград (2000 год), когда аудитория составила более 46,5 млн зрителей.

Журнал также отмечает, что трансляция церемонии «Оскара» в текущем году оказалась и самой длинной за десятилетие - она шла 3 часа 49 минут.

Напомним, при оглашении победителя в номинации «Лучший фильм» произошел конфуз- сначала огласили фильм «Ла-Ла Лэнд». Когда же на сцену вышла вся команда и уже получила статуэтку, оказалось, что произошла ошибка. В итоге, лучшим фильмом по версии Американской академии кинематографических искусств и наук стал «Лунный свет». Победителей в других номинациях можно посмотреть здесь.

Актер Уоррен Битти объяснил, что ему дали конверт с номинацией «Лучшая актриса», в которой победила Эмма Стоун из «Ла-Ла Лэнд», поэтому он назвал именно этот фильм.