Организаторы «Оскара» отстранили от работы виновников конфуза с лучшим фильмом

Компания PricewaterhouseCoopers (PwC) отстранила от работы над дальнейшими церемониями двух своих сотрудников Брайана Каллинана и Марту Руиз, ответственных за ошибку при объявлении фильма года на кинопремии «Оскар».

Как сообщает Lenta.ru, об этом рассказала президент Американской академии кинематографических искусств и наук Шерил Бун Айзекс. Она также поблагодарила актеров Уоррена Битти и Фэй Данауэй, объявлявших лауреата в категории «Лучший фильм», за то, что они сумели справиться с ситуацией.

По ее словам, дальнейшее сотрудничество академии с компанией PwC, которая работает с организаторами «Оскара» уже 83 года, остается под вопросом.

Напомним, при оглашении победителя в номинации «Лучший фильм» произошел конфуз - сначала огласили фильм «Ла-Ла Лэнд». Когда же на сцену вышла вся команда и уже получила статуэтку, оказалось, что произошла ошибка. В итоге, лучшим фильмом по версии Американской академии кинематографических искусств и наук стал «Лунный свет». Победителей в других номинациях можно посмотреть здесь.

Актер Уоррен Битти объяснил, что ему дали конверт с номинацией «Лучшая актриса», в которой победила Эмма Стоун из «Ла-Ла Лэнд», поэтому он назвал именно этот фильм.