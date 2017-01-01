Организаторы Евровидения хотят наказать Украину и Россию после конкурса

Европейский вещательный союз (ЕВС), который занимается организацией песенного конкурса Евровидение, на следующей неделе рассмотрит вопрос о применении санкций к Украине и России за ситуацию, которая сложилась в этом году. Об этом немецкому изданию ZDF Heute сообщил глава оргкомитета конкурса Франк-Дитер Фрайлинг.

По его словам, объявит свое решение ЕВС уже после конкурса. "Вероятно, в рамках заседания 12 июня", - добавил он.

Глава оргкомитета Евровидения напомнил, что, организовывая конкурс, Украина взяла на себя обязательство обеспечить выступление всех участников, но не выполнила его в отношении российской представительницы - певицы Юлии Самойловой, нарушив таким образом устав Евровидения. Однако и Россия нарушила правила конкурса, поскольку представители ее делегации не присутствовали на обязательных предварительных встречах в Киеве в начале года.

Поскольку обе страны нарушили устав Евровидения, то они, вероятнее всего, будут наказаны, отметил Фрайлинг. Вопрос заключается лишь в том, какие именно санкции это будут. Устав ЕВС предусматривает, в частности, такие санкции, как денежный штраф, лишение спонсорской поддержки, отстранение от участия в конкурсе сроком до трех лет и др.

Напомним, в марте СБУ запретила въезд на три года в Украину Юлии Самойловой, поскольку она посещала аннексированный Крым.



В связи с этим российский медиахолдинг ВГТРК (каналы «Россия-1», «Россия-24», «РТР-Планета» и др.) и «Первый канал» официально отказались от трансляции конкурса в этом году.

Фото: Максим Лисовой