«Орел и решка» держит в секрете имена новых ведущих

5 марта на телеканале «Интер» стартует премьера нового сезона трэвел-шоу «Орел и решка», в котором новые ведущие отправятся по самым интересным городам прошлых сезонов. При этом имена новых ведущих пока не называются.

Как сообщает пресс-служба канала, о том, кто стал новыми ведущими телезрители узнают в первом выпуске проекта. Смена ведущих была необходима, чтобы "не нарушать чистоту эксперимента".

Всего новые ведущие посетят 40 городов. Среди них - в частности, Лос-Анжелес, Сан-Франциско, Токио, Сингапур, Лондон, Париж, Рим, Катманду, Лас-Вегас, Гавану, Майями, Мадагаскар. Они расскажут о том, как изменились мировые столицы за шесть лет, покажут новые достопримечательности, назовут актуальные цены и испробуют на себе новые развлечения.

"За 6 лет в этих городах поменялось очень многое: изменились цены, появились интересные развлечения, новые гостиницы и рестораны. И сама жизнь во многих городах теперь другая. Например, Непал пережил большое землетрясение. В Сингапуре нашлось много интересностей, о которых несколько лет назад мы не знали. В шоу «Орел и решка. Перезагрузка» мы вернулись к формату путеводителя, чтобы программа была не только интересной и познавательной, но и максимально полезной для зрителей", - говоритгенеральный продюсер проекта Елена Синельникова.

Фото: пресс-служба «Интера»