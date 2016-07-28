Опра Уинфри не исключает своего выдвижения в президенты США

Американская телеведущая Опра Уинфри не исключает своего участия в будущих президентских выборах в США.

Как сообщает «Русская служба BBC», винтервью телеканалу Bloomberg она сказала, что победа Дональда Трампа на выборах, несмотря на отсутствие у него политического опыта, заставила ее задуматься о возможности выдвинуть свою кандидатуру. Тогда как ранее телеведущая отрицала какие-либо политические амбиции.

"Я никогда даже не рассматривала подобную возможность. Я думала: "О боже, у меня нет опыта, я недостаточно много знаю". А теперь я думаю: "О!..", - сказала Уинфри после замечания ведущего об отсутствии опыта в правительстве у Трампа.

Напомним, на протяжении 25 лет Опра Уинфри была ведущей популярнейшего в США ток-шоу, которое так и называлось «Шоу Опры Уинфри». Она является одной из самых узнаваемых публичных фигур как в США, так и в других странах. По оценкам Forbes, ее состояние составляет около $3 млрд, что делает ее 30-й богатейшей женщиной Америки.

Фото: wikimedia.org / Bill Ebbesen