Онлайн-СМИ UMH скрыто майнили криптовалюту за счет читателей

Один из читателей интернет-издания Football.ua, входящего в медиахолдинг UMH group, заметил, что сайт скрыто майнит криптовалюту за счет своих пользователей. Такие же действия были замечены им позже и на ресурсах Korrespondent.net, iSport.ua и Tochka.net. Об этом онрассказал в своем Facebook.
По словам читателя, речь идет о криптовалюте Monero. "Довольно популярная нынче. Насколько помню, входит в десятку самых крепких и активно растущих.Используется плагин coin-hive, который был специально разработан для майнинга именно этой монеты.Все дело в том, что для майнинга Monero необходимо считать хеш-суммы по алгоритму Cryptonight, выхлоп от которого как раз максимален на процессорах, а не на видяхах, как для Биткоина и Эфира.А запустив скрипт в браузере, как раз можно использовать вычислительные мощности пользовательских процессоров (особенно Intel Core I7)", – объяснил он.
Позже он отметил, что сайты устранили скрытый майнинг и опубликовали официальное обращение к читателям.
Так, в редакции Football.ua сообщили, что благодаря читателям, обнаружили, что один из партнеров использовал сайт для майнинга криптовалюты. "Под удар попали только зарубежные пользователи сайта или те, кто пользовался зарубежными VPN.Наша техническая служба убрала вредоносный скрипт, а работа с партнером была остановлена.Football.ua выражает благодарность читателям, которые обнаружили проблему и помогли нам оперативно ее устранить", – говорится в нем.
Такие же обращения появились и на сайтах Korrespondent.net и iSport.ua.
Фото: ТК
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