Онлайн-СМИ UMH скрыто майнили криптовалюту за счет читателей

Один из читателей интернет-издания Football.ua, входящего в медиахолдинг UMH group, заметил, что сайт скрыто майнит криптовалюту за счет своих пользователей. Такие же действия были замечены им позже и на ресурсах Korrespondent.net, iSport.ua и Tochka.net. Об этом онрассказал в своем Facebook.

По словам читателя, речь идет о криптовалюте Monero. "Довольно популярная нынче. Насколько помню, входит в десятку самых крепких и активно растущих.Используется плагин coin-hive, который был специально разработан для майнинга именно этой монеты.Все дело в том, что для майнинга Monero необходимо считать хеш-суммы по алгоритму Cryptonight, выхлоп от которого как раз максимален на процессорах, а не на видяхах, как для Биткоина и Эфира.А запустив скрипт в браузере, как раз можно использовать вычислительные мощности пользовательских процессоров (особенно Intel Core I7)", – объяснил он.