Онлайн-радио становятся все более популярными в Украине: «Радиокомитет»

Музыкальная радиостанция «Хит FM» продолжает сохранять лидерство по рейтингу и охвату среди украинских радио. Как сообщает межотраслевое объединение «Радиокомитет», об этом свидетельствуют результаты второй волны исследования радиослушания в стране RadioResearch компании «Kantar TNS в Украине».

Вместе с тем радио «Пятница» опередило «Шансон», заняв второе место в топе по показателю рейтинга. А «Ретро FM» опустилось на две позиции в связи с ростом охвата «Русского радио Украина».