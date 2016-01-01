ТЕЛЕКРИТИКА

Онлайн-радио становятся все более популярными в Украине: «Радиокомитет»

Бизнес

Музыкальная радиостанция «Хит FM» продолжает сохранять лидерство по рейтингу и охвату среди украинских радио. Как сообщает межотраслевое объединение «Радиокомитет», об этом свидетельствуют результаты второй волны исследования радиослушания в стране RadioResearch компании «Kantar TNS в Украине».

Вместе с тем радио «Пятница» опередило «Шансон», заняв второе место в топе по показателю рейтинга. А «Ретро FM» опустилось на две позиции в связи с ростом охвата «Русского радио Украина».

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Согласно исследованию, в портрете радиослушателей выросла доля пользователей интернета по сравнению со второй волной 2016 года (с 74,8% до 78,1%). По прогнозам аналитиков «Радиокомитета», онлайн-радиослушание будет и дальше постепенно расти, поэтому рекламодателям необходимо корректировать свои стратегии с учетом этой тенденции.

Опрос проводился с 10 апреля по 25 июня. Участие в нем приняли жители Украины из городов с населением 50 тыс + в возрасте от 12 до 65 лет. Выборка составила 10 158 респондентов.

Фото: Максим Лисовой

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