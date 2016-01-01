Ольга Захарова из «Медиа Группа Украина» – о том, почему канал «Украина» показывает российские сериалы: MediaLab

В связи с этим Госкино начало повторно рассматривать прокатные удостоверения, которые были выданы этим лентам, и уже аннулировало несколько из них. Так, вчера агентство аннулировало прокатное удостоверение сериала «Старшая сестра». Филипп Ильенко объяснил «Телекритике», что в документах, которые представители телеканала подали в Госкино, было отмечено, что сериал является копродукцией трех стран – Украины, России и Польши, а на самом деле это оказалось не так.

В интервью MediaLab директор по стратегическому маркетингу в «Медиа Группе Украина» Ольга Захарова рассказала о том, что изменилось для группы после запрета российских сериалов и фильмов, почему канал «Украина» продолжает их показывать, почему украинские сериалы создаются достаточно медленно, чем они хуже российских, и об адаптации корейских форматов.

Мы публикуем самые интересные ее высказывания.

Стратегия «Медиа Группы Украина» после запрета показывать российский контент не изменилась, ведь и до этого предусматривала развитие собственного производства. Мы ее скорректировали с расчетом на то, с кем будет вводиться партнерство. Конечно, мы ограничены сейчас в отношении сотрудничества с Россией, поэтому интенсивно ищем партнеров на других территориях