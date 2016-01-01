Ольга Захарова из «Медиа Группа Украина» – о том, почему канал «Украина» показывает российские сериалы: MediaLab

В октябре общественная организация «Комитет защиты Киева» обратилась к регулирующим органам с жалобой на телеканал «Украина», который, по их данным, с июня 2015 года по сентябрь 2016-го показал 34 запрещенных российских телепродукта.
В связи с этим Госкино начало повторно рассматривать прокатные удостоверения, которые были выданы этим лентам, и уже аннулировало несколько из них. Так, вчера агентство аннулировало прокатное удостоверение сериала «Старшая сестра». Филипп Ильенко объяснил «Телекритике», что в документах, которые представители телеканала подали в Госкино, было отмечено, что сериал является копродукцией трех стран – Украины, России и Польши, а на самом деле это оказалось не так.
В интервью MediaLab директор по стратегическому маркетингу в «Медиа Группе Украина» Ольга Захарова рассказала о том, что изменилось для группы после запрета российских сериалов и фильмов, почему канал «Украина» продолжает их показывать, почему украинские сериалы создаются достаточно медленно, чем они хуже российских, и об адаптации корейских форматов.
Мы публикуем самые интересные ее высказывания.
Стратегия «Медиа Группы Украина» после запрета показывать российский контент не изменилась, ведь и до этого предусматривала развитие собственного производства. Мы ее скорректировали с расчетом на то, с кем будет вводиться партнерство. Конечно, мы ограничены сейчас в отношении сотрудничества с Россией, поэтому интенсивно ищем партнеров на других территориях
«Когда продукт качественный, зритель не обращает внимания на его язык»
Закон о запрете контента был принят «на вчера», а программы предусматривают определенный срок для создания от замысла и до эфира. Это как минимум девять месяцев. Речь идет об огромном количестве телевизионного наполнения. Если канал вещает 24/7, то на год у него должно быть примерно 1500-2000 часов телепродукта, который сможет повторять. А этого, увы, нет.
Сериал на 32 серии «Дежурный врач» нуждался во всеукраинском кастинге. В базе украинских актеров – 600 человек, то есть половина снимались в нем. А мы понимаем, что такая потребность не только у нас, но и у наших коллег. То есть не хватает профессиональных кадров, времени и денег.
Когда продукт качественный, то зритель не обращает внимания на его язык. Вопрос языка значительно преувеличен.
Весной количество украиноязычных продуктов на телеканале «Украина» вырастет.
Российские сериалы были ранее закуплены и по законодательным нормам они допустимы. Для того чтобы создать качественный телесериальный проект, каналу нужно очень много денег и минимум полтора года. Первое, что мы могли сделать быстро и более-менее в нужном объеме, это создать линейки собственного производства в жанре «докудрама».
Технологии, профессия, количество денег и временные требования, в которых мы сейчас существуем, – не на пользу продукту. Чтобы было качественно, количество минут, снятых за смену, должно быть оптимизировано. Если российские продакшены могут снимать 7-10 минут, то наши, чтобы срочно закрыть дыры в эфире, вынуждены снимать по 20-25 минут. Истории драматургически выписаны более-менее хорошо, а на производство не хватает денег.
Украинский зритель – обычно женщина, которой очень нравятся эмоциональные характерные образы мужчин. То есть, возможно, она видит на телевидении того, кого не видит в жизни, – чувствительного, эмоционального человека, который может заплакать, который ее уважает. Оказалось, это чуть ли не основа корейской драматургии в любом сериале. Корейские форматы успешны не только в Украине, но и во всем мире.
Если проанализировать деятельность конкурентов, то мы видим, что неплохо идет турецкий продукт. Корейский – немного меньше. Есть огромное желание и готовность транслировать западный контент. Сейчас, к сожалению, мы видим не совсем успешную реакцию. Тематика далека. Зритель отвык. Ему нужно то, с чем бы он мог находиться в резонансе. Медицина в западных сериалах украинскому зрителю может только присниться. Продукты идут, но без успеха.
«Для того чтобы создать качественный телесериальный проект, каналу нужно очень много денег и минимум полтора года»
Ни один российский формат не будет транслироваться (в новогоднем эфире. – Ред.) на на одном нашем канале. Для нас Новый год не является поводом менять что-то в сетке. «События недели» и «Звездный путь» будут подводить итоги года.
Мы будем тестировать новые модели монетизации, развивать собственное производство и отслеживать варианты использования контента вне телевизора.
Полную версию интервью можно прочитать на сайте портала.
Главное фото: Facebook-страница The CMO Club CIS
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