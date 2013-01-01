Ольга Ваганова ушла из StarLightMedia, чтобы заниматься собственной пиар-практикой

Директор по коммуникациям группы StarLightMedia (SLM) Ольга Ваганова ушла из холдинга. Об этом она сообщила в своем Facebook.

"Друзья, у меня перемены. Я закончила работать в штате StarLightMedia", - написала Ваганова.

Теперь она будет заниматься собственной пиар-практикой в компании B2B PR, которую основала вместе со Светланой Артюховой. "Специализироваться будем на секторе «бизнес для бизнеса» - здесь я наиболее эффективна, это лучше подходит моему характеру", - уточнила Ваганова.

Как рассказала Ольга Ваганова «Телекритике», несмотря на то что она уже официально уволилась из медиахолдинга, все еще продолжает выполнять некоторые коммуникационные функции. "В частности, работать с запросами журналистов к SLM, пока не нашли нового человека. Кроме того, я стала подрядчиком группы по нескольким проектам, которыми занималась и которые сейчас актуальны холдингу", - сказала она.

По ее словам, пока главная задача в компании B2B PR состоит в построении бизнеса: поиск клиентов, подбор проектных команд, налаживание работы компании. Она и Светлана Артюхова - управляющие партнеры.

Напомним, Ольга Ваганова отвечала в StarLightMedia за связи с общественностью с 2013 года.

Фото: Facebook-страница Molodiya Festival