ТЕЛЕКРИТИКА

Ольга Сницарчук стала ведущей «UA:Першого»

Бизнес

Бывшая ведущая прямых эфиров на «5 канале» Ольга Сницарчук перешла работать на телеканал «UA:Перший», где будет вести программу «Тема дня». Об этом во вчерашнем эфире программы сообщила ее ведущая Юлия Решитько.

Первый выпуск со Сницарчук выйдет сегодня, 11 сентября. "Смотрите новую «Тему дня» завтра в 18:20 с новой прекрасной ведущей Ольгой Сницарчук", – сказала Решитько, прощаясь со зрителями.

«Тема дня» – углубленное интервью с экспертом на топ-тему дня, которая избирается по критериям общественной значимости. Ее цель объяснить причинно-следственные связи главных процессов в стране и важнейших вопросов и фактов, волнующих украинцев.

Напомним, ранее Ольга Сницарчук объявила о своем увольнении с «5 канала», на котором проработала 13 лет.

Фото: Facebook Ольги Сницарчук

Статьи по теме

Теги

Главное в разделе

Бизнес

Соведущими Майкла Щура в шоу «#@)₴?$0» стали Ярослава Кравченко и Дмитрий Щебетюк

Бизнес

Телекомпания «ВИD» стала «ВИDgital» и сменила легендарную заставку

Популярное на Телекритике



Дуся

Снежана Егорова устроила скандал в центре Киева

Дуся

Главред Playboy попытался помочь Виталию Козловскому в поисках девушки

Дуся

Российский блогер решил подшутить над украинцами, но что-то пошло не так

Дуся

«Пробуди в себе богиню»: кто и как в Украине счастьем торгует