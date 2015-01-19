Ольга Клипкова покинула 1+1 media

Об этом она написала на своей странице в социальной сети Facebook.

"Я хотела бы поблагодарить компанию и людей, с которыми я последние два года делала волшебные вещи. Мы перезапустили сайт «1+1» и вывели его в лидеры женского сегмента, сделали десятки спецпроектов - и маркетинговых, и коммерческих; увеличили охваты в соцсетях, запускали в фб-трансляции телешоу и спецпрограмм, очень много экспериментировали с форматами, инструментами и контентом.

Мы с командой рядом с крутыми специалистами участвовали в создании и реализации проектов, которые получили «телетриумфы» и даже promaxBDA. Это было круто и незабываемо", - написала она .

Ольга Клипкова работала в 1+1 media с 2015 года. Раньше она работала руководителем проекта/главным редактором Тochka.net в UMH Digital, где отвечала за реструктуризацию и развитие портала Тochka.net в женском сегменте.