ТЕЛЕКРИТИКА

Ольга Герасимюк не будет уходить из Нацсовета

Бизнес

Первый заместитель главы Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания Ольга Герасимюк, которая не так давно подала заявление на увольнение, все-таки не будет покидать ряды регулятора. Об этом стало известно вчера, 12 июля, после заседания комитета Верховной рады по вопросам свободы слова.


Ольга Владимировна отметила, что на заседании удалось прийти к некоторым соглашениям, работу Нацсовета удалось стабилизировать, основные принципы – согласовать, так что она может отозвать свое заявление.

«То, что произошло – это был оздоровительный процесс. Мы вышли на то решение, которое позволило нам выйти из ситуации. Мы проговорили тему в парламенте, с руководством парламента. Учли необходимость стабильной работы регулятора, особенно в преддверии выборов. Мы договорились о сотрудничестве на условиях полной открытости», – сказала она.

Напомним, 11 июля Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания все-таки собрался на заседание спустя почти полтора месяца организационного кризиса. На этом заседании члены регулятора продлили цифровые лицензии ряду национальных телеканалов, отказав только каналам Business и «Винтаж».

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