Ольга Герасимюк не будет уходить из Нацсовета

Ольга Владимировна отметила, что на заседании удалось прийти к некоторым соглашениям, работу Нацсовета удалось стабилизировать, основные принципы – согласовать, так что она может отозвать свое заявление.

«То, что произошло – это был оздоровительный процесс. Мы вышли на то решение, которое позволило нам выйти из ситуации. Мы проговорили тему в парламенте, с руководством парламента. Учли необходимость стабильной работы регулятора, особенно в преддверии выборов. Мы договорились о сотрудничестве на условиях полной открытости», – сказала она.

Напомним, 11 июля Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания все-таки собрался на заседание спустя почти полтора месяца организационного кризиса. На этом заседании члены регулятора продлили цифровые лицензии ряду национальных телеканалов, отказав только каналам Business и «Винтаж».