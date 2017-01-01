Олесь Янчук стал главой НСКУ

Вчера, 28 августа, состоялся внеочередной cъезд Национального союза кинематографистов (НСКУ), созванный в связи с тем, что 27 июня 2017 года Тарас Ткаченко подал в отставку с должности председателя НСКУ. Нового главу выбирали из двух кандидатов – кинорежиссера Олеся Янчука и кинооператора Евгения Калина.

Как сообщается на сайте НСКУ, на съезд зарегистрировались 548 делегатов – больше половины членов союза.

В начале съезда кинорежиссер Владимир Оселедчик зачитал обращение, в котором призвал делегатов отсрочить избрание нового председателя и начать коренное реформирование союза (в том числе – разработать программу деятельности и новый устав и отправить в отставку правление НСКУ). Предложение не поддержали.

По результатам тайного голосования, главой НСКУ стал Олесь Янчук. За него проголосовало 368 делегатов съезда. За Евгения Калина отдали 56 голосов.

Фото: facebook.com