Old Fashioned Radio запустило 6 новых шоу

Онлайн-радиостанция Old Fashioned Radio в новом сезоне запускает шесть новых шоу: о современном искусстве, кураторстве, кулинарии, женском предпринимательстве, литературе и вине, сообщает пресс-служба радио.

Первое шоу - «Зачем она это сделала» о женском предпринимательстве, которую ведет основательница и главный редактор интернет-журнала The Devochki Оксана Павленко.

Второе - Mise en place с основателем компании Food vs Marketing и монозаведения Noodle vs Marketing Женей Михайленко о гастрономии. В этой программе будет рассказываться опринципах внутренней организации, которые должен овладеть каждый повар.

Третье - шоу Artist Talk, которое является совместным проектом Old Fashioned Radio с Pinchuk Art Centre. Как отмечают на радиостанции это не будет шоу в его классическом понимании. Artist Talk - это документальные подкасты интересных встреч с людьми искусства: художниками, кураторами, галеристами и искусствоведами.

Четвертое - «ЧИТвер» с писателем и поэтом Мирославом Лаюком, который будетприглашать к себе гостей из украинской литературной среды и общаться с ними о литературных процессах в Украине и мире.Пятое - «Ничего личного» с арт-критиком Екатериной Рай и коллекционером Андреем Супруненко. Они будутобщаться на «неудобные темы» с украинскими деятелями искусства.Шестое - «Винная тема» с руководителем и преподавателем школы сомелье Wine School Виктором Олейниковым.

Фото: Facebook Оксаны Павленко