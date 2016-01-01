Old Fashioned Radio запускает канал новой украинской музыки с главредом Cultprostir

Сегодня, 15 февраля, запускается новый интернет-канал современной украинской музыки ZEMLYA. Канал открывается в рамках Old Fashioned Radio, сообщает пресс-служба онлайн-радиостанции.

"Музыка - важная часть интеллектуального общения. Поэтому мы представляем для аудитории OFR наш новый мощный инструмент, который говорит на языке современной украинской музыки", - говорит генеральный продюсер радио Виктор Савкив.

На радио будет круглосуточно играть музыка украинских групп, музыкантов и сольных исполнителей без ограничений по стилю и направлению. Плейлист потока будет состоять из таких артистов, как ONUKA, Blooms Corda, ЕЁ и др., а также новых исполнителей. Впоследствии на канал добавятся также программы и шоу, посвященные культуре и музыке.

"Мы наблюдаем интересный момент: прямо сейчас современная украинская музыка, зародившись здесь, на этой почве, растет и встраивается в глобальный контекст. Мы будем слушать эту музыку и говорить о ней, поскольку после нескольких лет бурного развития и экспоненциального роста ее хочется изучать как действительно масштабное, многогранное и интересное явление", - отмечает музыкальный редактор канала, главный редактор интернет-издания Cultprostir Альберт Цукренко.

Отметим, Old Fashioned Radio уже имеет три канала - это Show & Music с экспертными разговорными шоу, Jazz & Blues и Rock. В новом сезоне радиостанция запустила шесть новых шоу.

8 ноября 2016 года в нашей стране вступил в силу закон о квотах на украинский язык в радиоэфире. Теперь доля песен на украинском языке должна составлять не менее 25%, а доля ведения передач на государственном языке - не менее 50%. Ровно через год квоты увеличатся: для песен они будут составлять 30%, а для передач - 55%. Еще через год они должны будут возрасти до 35% и 60% соответственно.

О том, как введение квот повлияло на эфиры украинских радиостанций, можно посмотреть в сюжете «ТСН.Тиждень»:

Фото: пресс-служба Old Fashioned Radio