Официальный запрос о владельцах «1+1» Нацсовет отправил сегодня утром

Национальный совет по телевидению и радиовещанию отправил официальный запрос относительно конечного владельца телеканала «1+1» лишь сегодня утром. Вчера в регуляторе говорили, что письмо было отправлено.

Как сообщила пресс-служба регулятора,Нацсовет неоднократно обращался к руководству телеканала о необходимости представления подтверждающих документов о его владельцах. Однако канал «1+1» настоял на получении официального запроса.

"Регуляторный орган такой запрос подготовил и попросил юридическую службу компании забрать его, но юристы «1+1» отказались это сделать, отметив, что ждут документы по почте. Поэтому Национальный совет направил запрос курьерской службой, в 11:12 30 января он был доставлен на «Студию «1+1»", - уточняют в регуляторе.