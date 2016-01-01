ТЕЛЕКРИТИКА

Официальный запрос о владельцах «1+1» Нацсовет отправил сегодня утром

Бизнес

Национальный совет по телевидению и радиовещанию отправил официальный запрос относительно конечного владельца телеканала «1+1» лишь сегодня утром. Вчера в регуляторе говорили, что письмо было отправлено.

Как сообщила пресс-служба регулятора,Нацсовет неоднократно обращался к руководству телеканала о необходимости представления подтверждающих документов о его владельцах. Однако канал «1+1» настоял на получении официального запроса.

"Регуляторный орган такой запрос подготовил и попросил юридическую службу компании забрать его, но юристы «1+1» отказались это сделать, отметив, что ждут документы по почте. Поэтому Национальный совет направил запрос курьерской службой, в 11:12 30 января он был доставлен на «Студию «1+1»", - уточняют в регуляторе.

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Напомним, телеканал «1+1» сообщил, что 29 декабря истекает срок действия его лицензии на аналоговое вещание, а Нацсовет до сих пор ее не продлил. Канал обратился с открытым письмом к президенту Петру Порошенко, главе парламента Андрею Парубию и премьеру Владимиру Гройсману с просьбой повлиять на ситуацию. В письме упоминается, что, по неофициальным данным, якобы именно Администрация президента пытается повлиять на позицию Нацсовета.

Позже регулятор заявил, что обратился к каналу с письмом о подтверждении того, что его конечный бенефициарный владелец не изменился. А также заверил, что бланк лицензии он получит не позднее 6 января.

Фото: nam.org.ua


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