Одним из собственников «Интера» вместо Плужниковой стал киприот

Владельцами существенного участия телеканала «Интер» являются Валерий Хорошковский (опосредованно владеет 45% через компанию K.H. Investments), Дмитрий Фирташ (36% через компанию Group DF Holdings Limited) и гражданин Кипра Васула Константиноу (10% через Sky Ventures Limited). Об этом свидетельствует обновленная структура собственности канала.
Еще 9% телеканала владеет Сергей Левочкин (через компанию Oskaro investments limited), не являясь таким образом владельцем существенного участия.
Бенефициарным собственником «Интера» по-прежнему указан Фирташ.
Киприот Васула Константиноу заменил в структуре собственности Светлану Плужникову. Она владела телеканалом через компанию Pegasus Entertainment Limited, зарегистрированную на Британских Виргинских островах, которой принадлежала компания «Пегас телевидение». Теперь же этими компаниями через компании Sky Ventures Limited и One Solutions Corp. владеет Константиноу.
Напомним, Нацсовет по телевидению и радиовещанию считает, что ежегодное представление информации о структуре собственности телеканалов и радиостанций независимо от того, происходили ли в ней изменения, не является оправданным с учетом количества вещателей и соответственно затрат на ее обработку.
Статьи по теме
- Левочкин: «У нас с Фирташем нет конфликта из-за «Интера»
- Венский суд освободил Фирташа из-под стражи: УП
- Суд разрешил экстрадицию Фирташа в США
- Испания объявила в международный розыск владельца «Интера» Дмитрия Фирташа
- Журналисты заметили возможную связь канала «112 Украина» с Фирташем
- Самое интересное из интервью Дмитрия Фирташа изданию «РБК-Украина» об «Интере»