Одним из собственников «Интера» вместо Плужниковой стал киприот

Владельцами существенного участия телеканала «Интер» являются Валерий Хорошковский (опосредованно владеет 45% через компанию K.H. Investments), Дмитрий Фирташ (36% через компанию Group DF Holdings Limited) и гражданин Кипра Васула Константиноу (10% через Sky Ventures Limited). Об этом свидетельствует обновленная структура собственности канала.

Еще 9% телеканала владеет Сергей Левочкин (через компанию Oskaro investments limited), не являясь таким образом владельцем существенного участия.

Бенефициарным собственником «Интера» по-прежнему указан Фирташ.