Одесской киностудией будет руководить команда Александра Ткаченко

Об этом сообщает пресс-служба Одесской киностудии.

По словам Зверева, это решение обусловлено семейными обстоятельствами, по которым он должен территориально находиться в Киеве. Также изменился состав акционеров ЗАО «Одесская киностудия».

"Во-первых, по семейным обстоятельствам я должен территориально находиться в Киеве. Во-вторых, осваиваю новую профессию продюсера и надеюсь на самостоятельное "плавание". В-третьих, в составе акционеров ЗАО произошли изменения: основным среди частных акционеров стал генеральный директор группы компаний «1+1» Александр Ткаченко, и управлять студией будет его команда. Однако, я искренне рад, что выполнил все поставленные передо мной задачи" , - сказал он.

Он также отметил, что новому руководству предприятие передает в хорошем рабочем состоянии - не только без задолженностей по коммунальным платежам и заработной платы, но и с государственным финансированием на собственное производство (14 млн грн, выделенных на производство историко-приключенческой картины «Память солнца»).

"Александр Ткаченко является одним из собственников киностудии с момента приватизации. Смены собственников не было. Произошла смена менеджмента и сейчас проходит процедура аудита. В течение двух месяцев новый менеджмент сможет презентовать обновленную информацию о планах развития", - сообщили «Телекритике» в пресс-службе «1+1».

Андрей Зверев руководил студией с июня 2012 года. 10 января он передал свои полномочия и.о. председателя правления частного акционерного общества «Одесская киностудия» юристу Андрею Осипову.

Напомним, что ранее Одесская киностудия выложила на собственном канале YouTube все свои фильмы начиная с 1918 года.