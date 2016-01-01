Одесское «Радио Глас» заплатит 43 тыс. грн штрафа за несоблюдение украиноязычных квот

Нацсовет по телевидению и радиовещанию на вчерашнем заседании оштрафовал на 43,2 тыс. грн радиотелевизионную компанию «Глас» (позывные «Радио Глас») из Одессы из-за несоблюдения квоты по ведению передач на украинском языке.

Как сообщает пресс-служба регулятора, такое решение принято по результатам внеплановой проверки вещателя.Проверка, проведенная 26 января, установила, что суточный объем ведения передач на государственном языке на «Радио Глас» в день мониторинга 15 декабря составил 30,9%, тогда как законом предусмотрено не менее 50%.

В связи с этим Нацсовет наложил на лицензиата штраф в размере 5% суммы лицензионного сбора и обязал его выплатить в течение 30 дней со дня получения соответствующего решения.

Кроме того, проверка зафиксировала несоблюдение программной концепции вещания, поскольку в эфире радиостанции транслировались научно-просветительские передачи российского интернет-портала SeoPult.TV, хотя лицензия не предусматривает использование иностранного продукта. Эти нарушения регулятор принял к сведению и обязал компанию привести свою деятельность в соответствие требованиями лицензии и действующего законодательства.

Напомним, 8 ноября 2016 года в нашей стране вступил в силу закон о квотах на украинский язык в радиоэфире. Теперь доля песен на украинском языке должна составлять не менее 25%, а доля ведения передач на государственном языке - не менее 50%. Ровно через год квоты увеличатся: для песен они будут составлять 30%, а для передач - 55%. Еще через год они должны будут возрасти до 35% и 60% соответственно.

О том, как введение квот повлияло на эфиры украинских радиостанций, можно посмотреть в сюжете «ТСН.Тиждень»:

Фото: Максим Лисовой