Одесский кинофестиваль начинает принимать заявки на питчинг

В понедельник, 17 апреля, стартует прием заявок для участия в питчинге Одесского международного кинофестиваля (ОМКФ) и презентации проектов Work in progress в рамках деловой площадки Film Industry Office, сообщается на сайте фестиваля.

Питчинг на ОМКФ – это конкурс полнометражных кинопроектов украинского производства или созданные в копродукции с Украиной, предназначенных для кинотеатрального проката. В нем примет участие десять проектов игровых и документальных полнометражных фильмов. Отбирать их будет селекционная комиссия.

"Презентация проектов Work in progress – это представление продюсерами и режиссерами отснятого материала полнометражных фильмов на стадии постпродакшн, запланированных к завершению в 2017-2018 гг.", - говорится в сообщении. Для демонстрации в рамках Work in progress cелекционная комиссия также выберет десять проектов.

Прием заявок будет завершен 31 мая, а список финалистов-участников будет опубликован на сайте 19 июня. Сам Film Industry Office (Work in progress и питчинг) состоится с 18 по 21 июля.

Фото: Officiel-online.com