Одесские кабельщики отключили центральные украинские каналы

Кабельные операторы Одессы в ночь с 31 декабря на 1 января отключили большинство коммерческих центральных телеканалов страны, сообщает одесское интернет-издание «Думская».

Таким образом, теперь в одесских кабельных сетях из центральных каналов можно смотреть лишь «UA:Перший» и «Раду».

Напомним, о своем намерении провайдеры объявили еще в начале декабря в связи с утвержденными поправками к закону «О телевидении и радиовещании», которые касаются формирования универсальной программной услуги (УПУ) – перечня телеканалов, обязательных для трансляции в сетях кабельных провайдеров.

Согласно документу, с 1 января этот перечень серьезно сократился. Из него исключены 16 национальных эфирных телеканалов, в том числе «1+1», «Интер», «Украина», СТБ и др. Кабельные операторы должны заключать с ними договоры о трансляции и платить им за это.