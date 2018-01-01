ТЕЛЕКРИТИКА

Очередное обновление в Instagram облегчит поиск пользователей

Бизнес

Компания протестировала две новые «примочки», которые должны упростить поиск профилей в приложении посредством QR-кодов и по месту учебы.


Фотосервис представил новую функцию Nametag, которую компания тестировала с марта 2018 года. Карточка Nametag в Instagram Stories работает как QR-код. Чтобы перейти по ней в профиль пользователя, нужно навести на нее камеру из сториз. 

Владельцы аккаунтов могут редактировать карточки на свое усмотрение, выбирая цвет, стикеры и эмодзи. Instagram не стал первооткрывателем в этом деле, подобные функции есть у Facebook, Twitter и Snapchat.

Другим нововведением в  Instagram стали сообщества для студентов и школьников. Теперь учащиеся смогут добавлять в свой профиль информацию об учебном заведении, чтобы легче находить людей из своей школы или вуза. 

Напомним, на днях пользователи со всего мира сообщали о том, что приложение и сайт Instagram не работают: невозможно было обновить ленту и страницы пользователей отображались некорректно. Пока длился сбой, в Twitter успели посеять панику и даже завести хэштег под такое дело.

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